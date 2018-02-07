Посол Суриков призвал «держаться на расстоянии» от авторов ИА REGNUM

Минск, , 15:48 — REGNUM Российский посол в Белоруссии Александр Суриков сделал очередное скандальное заявление по поводу белорусских авторов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина. Это произошло сегодня, 7 февраля, на пресс-конференции в Минске.

Отвечая на вопрос представителя одного из СМИ, Суриков обратил внимание на то, что год назад на пресс-конференции он уже высказывался по поводу трёх белорусских публицистов, которые на тот момент были задержаны. Посол заявил, что ему приходится общаться с разными людьми, в числе которых журналисты. Однако, когда он видит в них «злобу и хамство», то сразу прерывает контакты.

«От того, кто плохо пахнет, нужно держаться на расстоянии, и я придерживаюсь этого правила», — подчеркнул российский посол в Белоруссии.

Напомним, что Шиптенко, Павловец и Алимкин, которые, помимо ИА REGNUM, сотрудничали и с другими российскими изданиями, в своих материалах писали о растущих в Белоруссии националистических, русофобских настроениях, а также о том, что с самими националистами заигрывает и официальный Минск. В своих публикациях журналисты выступали против сближения Белоруссии с Западом в ущерб союзническим отношениям с Россией. В декабре 2016 года журналисты были задержаны.

Комментируя задержание публицистов, Суриков заявил, что «есть дисгармония в вопросах свободы слова», однако отмечал, что здесь «есть и вопрос радикализма, разрушения межгосударственной и братской дружбы». Авторов ИА REGNUM посол назвал «очень радикальными журналистами». При этом Суриков обвинил журналистов, которые ратовали за сохранение и расширение союзнических отношений между Россией и Белоруссией, в антипатриотизме и «вбивании клина» в отношения между двумя странами. Кроме того, чиновник приписал публицистам слова «надонарод», которого в их материалах никогда не было и быть не могло.

«Да, это белорусские граждане, это процессуально белорусское дело, но очень сильно сомневаемся, что эти люди — настоящие патриоты страны, в которой живут и гражданами которой являются. Потому что такие формулировки, как «недогосударство», «недонарод» не красят никакого гражданина, в том числе и журналиста страны», — говорил Суриков.

Примечательно, что вскоре это заявление поддержала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Позднее она отказалась от своих слов и сказала, что задержанные в Белоруссии журналисты ИА REGNUM ничего плохого о белорусском народе не говорили и не думали. Перед началось судебного процесса над публицистами в декабре 2017 года Захарова даже призвала белорусские власти максимально ответственно подойти к рассмотрению этого дела.

Целый год Шиптенко, Алимкин и Павловец провели в СИЗО в ожидании суда. Публицистам были предъявлены обвинения по статье 130 в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. Павловцу и Шиптенко вменили еще и «экономическую» статью о якобы незаконном ведении предпринимательской деятельности. В основном всё обвинение против журналистов по 130 статье базировалось на заключении госэкспертов, которые усмотрели в текстах Павловца, Шиптенко и Алимкина «признаки экстремизма». Однако в ходе судебного процесса вызванные на допрос эксперты не единожды продемонстрировали свою некомпетентность в области экспертизы текстов и предвзятость к подсудимым. На это обратили внимание многие российские и белорусские журналисты, указав на то, что эксперты — идейные оппоненты авторов ИА REGNUM.

Интересно, что во время обысков из квартир журналистов были изъяты и ленточки в цветах российского триколора. Следствие посчитали такую символику вещественным доказательством в деле об «экстремизме». К тому же ни Роскомнадзор; ни российские авторы экспертизы, по методике которых белорусские писали заключение (своей методики в республике пока нет); ни учёные; ни историки из белорусского государственного вуза не обнаружили в текстах Шиптенко, Павловца и Алимкина запрещённых материалов.

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24 января 2018 года ИА REGNUM направило ноту протеста послу РФ в Республике Беларусь Александру Сурикову. Агентство не раз отмечало, что обвинения против авторов безосновательны. В ноте протеста редакция обратила внимание на то, что Суриков ввел в заблуждение Министерство иностранных дел РФ. Редакция также подчеркнула, что во время судебного следствия слова Сурикова об употреблении слова «недонарод» в публикациях авторов ИА REGNUM не подтвердились. Таких слов в материалах журналистов не было.

Суд над Сергеем Шиптенко, Дмитрием Алимкиным и Юрием Павловцом продолжался более месяца. За это время в редакцию агентства поступали письма от граждан Белоруссии, которые наблюдали за процессом и высказывали всяческую поддержку журналистам. Читатели указывали на то, что авторы не боялись писать о негативных тенденциях в стране, например, дискриминации русского языка, росте националистических настроений, которые вызывают неодобрение у многих жителей Белоруссии.

2 февраля суд вынес приговор: обвинения по «экономической статье» с Шиптенко и Павловца были сняты. Однако суд признал виновными журналистов по статье 130 и назначил им пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года. Журналистов отпустили в зале суда, было решено также вернуть им изъятое в ходе обысков имущество. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» осудила приговор в отношении Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко.

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