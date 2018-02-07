Дороги свободны, жители «заперты»: Новосибирск готов к приезду Путина

Новосибирск, , 15:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин 7—8 февраля совершит рабочую поездку в Новосибирск. По официальным данным, глава государства посетит Академгородок и встретится с сибирскими учёными. Однако подробности его визита не раскрываются.

В городе к приезду президента решили подготовиться основательно. Там, где может проехать кортеж Владимира Путина, снег с асфальта счистили ещё накануне. Но этого показалось мало. Сегодня, 7 февраля, снегоуборочная техника чистила уже асфальт. Новосибирцы удивляются, снег чистят даже там, где его ни разу не убирали за всю зиму.

А начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк сегодня, 7 февраля, на комиссии по городскому хозяйству горсовета заявил, что дороги Советского района приведены в идеальное состояние.

«Особый упор на приведение дорог Советского района. Часть техники была из других ДЭУ. Все дороги основные в Советском районе в настоящее время привели к идеальному для зимы состоянию», — отчитался Сердюк.

Кроме того, как сообщают «НГС. Новости», жителям Академгородка уже дали инструкции, как стоит вести себя, когда приедет президент.

«Полиция обходит квартиры, окна которых выходят на главные магистрали, и просит жильцов по возможности оставаться дома и не смотреть в окна. Кроме того, в городе сняли смелые рекламные плакаты, заменив их на более скромные», — отмечает издание.

Жители Академгородка также рассказывают, что ранее были опечатаны двери в подвалы, сотрудники полиции проверяли крыши домов.

Перекрывать городские дороги во время приезда главы государства пока не планируют. Но сотрудники Госавтоинспекции уже работают в усиленном режиме.

Отметим, что президент Владимир Путин приедет в Новосибирск уже в седьмой раз. Впервые в столице Сибири он побывал в 2000 году. В последний раз — в 2014 году.

Читайте также: Последние приготовления: Новосибирск ждёт Владимира Путина уже сегодня

Правда, президента ждали в Новосибирске в октябре 2017 года на открытие мультимедийного парка «Россия — Моя история». Готовились заранее. Тогда жильцов общежития, находящегося рядом с мультимедийным парком, вынуждали вымыть окна и снять с них защитные плёнки. В противном случае обещали завесить баннерами. Жильцы намеревались даже обратиться с жалобой в управление Роспотребнадзора и прокуратуру региона.

Читайте также: Чьи деньги и окна: в Новосибирске откроют парк «Россия — моя история»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно анонсу на официальном сайте главы государства, Владимир Путин посетит Новосибирск 7—8 февраля.

Читайте также: Начался рабочий визит Владимира Путина в Красноярск

Его приезд приурочен к празднованию Дня российской науки. Планируется, что Владимир Путин посетит Академгородок, где осмотрит лаборатории Института ядерной физики имени Г. И. Будкера, встретится с учёными Сибирского отделения Российской академии наук, проведёт заседание Совета по науке и образованию и вручит премии президента РФ в области науки и инноваций за 2017 год молодым учёным.