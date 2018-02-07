Красноярск за год до Универсиады: Путин нашёл повод для беспокойства

Красноярск, , 15:26 — REGNUM За 2017 год объекты Универсиады-2019 в Красноярске «заметно «подросли» и скоро начнут вводиться в эксплуатацию». Однако есть объекты, которые можно отнести к так называемой «красной зоне». Это, прежде всего, многофункциональный комплекс в Деревне Универсиады. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу подготовки проведения Универсиады-2019, состоявшегося сегодня, 7 февраля, в Красноярске.

В числе позитивных моментов глава государства назвал хороший уровень объектов кластера «Сопка», а также новый пассажирский терминал международного аэропорта Красноярска, открытый в конце декабря 2017 года.

«В прошлом году были даны поручения в части ликвидации отставания по срокам работ. Хотел бы, конечно, сегодня услышать, ради этого мы и собрались, как обстоят дела, какие меры приняты. Подчеркну, что федеральные власти, губернатор Красноярского края должны держать вопросы, связанные с Универсиадой, на постоянном контроле, в первую очередь решить проблемы с информационным и телекоммуникационным обеспечением, финансированием, благоустройством Деревни Универсиады и самого Красноярска», — сказал Владимир Путин.

Также, по его словам, особое внимание необходимо уделить вопросам в сфере экологического контроля, так как Красноярск, страдающий от экологических проблем, должен в ближайшее время стать «не только мощным международным спортивным кластером, но и динамичным, комфортным для людей городом с современной городской и социальной инфраструктурой, благополучной экологией, хорошими рабочими местами и высоким инвестиционным потенциалом».

Всего для проведения зимних Студенческих игр в столице Красноярского края готовится 34 объекта спортивной, транспортной, медицинской инфраструктуры.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, в ходе посещения многофункционального спортивного комплекса «Сопка» Владимир Путин осмотрел зал для спортивных игр, акробатический зал, кабинеты центра восстановительной медицины, а также расписался на картине с изображением бегущих хаски.

В МФК «Сопка» во время Универсиады-2019 пройдут соревнования по сноуборду и фристайлу.

«Университет — сердце универсиады, деревня должна быть очень качественно подготовлена. Министерству финансов совместно с министерством образования поручено выделить дополнительные ресурсы на подготовку Деревни Универсиады — ремонт общежитий, благоустройство территории кампуса университета», — такое сообщение появилось в телеграмм-канале «Серый дом» по итогам визита президента в Красноярск.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске пройдёт со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Медальные комплекты также будут также разыграны в трёх видах дополнительной спортивной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом. Общий бюджет Универсиады на 2015—2019 годы — 64,1 млрд рублей, в том числе 41,3 млрд рублей — средства федерального бюджета, 22,8 млрд — средства бюджета краевого.

В марте 2017 года Владимир Путин уже приезжал в Красноярск, чтобы проверить, как город готовится к Универсиаде. Тогда глава государства акцентировал внимание на отставании в возведении некоторых объектов предстоящих зимних соревнований и поручил разобраться в причинах. По его словам, результат вложения десятков миллиардов рублей должен быть виден всем. В мае 2017 года краевые власти отчитались, что отставание удалось ликвидировать.

Читайте также: Универсиада в Красноярске: «Строителям удалось ликвидировать отставание»

По словам кандидата исторических наук, председателя Красноярского отделении Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василия Никуленкова, к Красноярскому краю сейчас приковано внимание всей страны.

«Совещание по Универсиаде президент РФ Владимир Путин проводил в конгресс-холле Сибирского федерального университета. Встреча проходила на высоком уровне, после этого глава государства планирует полететь в Новосибирск. К Красноярскому краю сейчас приковано внимание всей страны. Президент ждёт предметных результатов по объектам Универсиады после результатов прошлой встречи, состоявшейся в марте 2017 года. К предстоящим студенческим играм после ситуации с отстранением наших спортсменов от Олимпиады возросли ещё и моральные требования. Возможно, будут решаться вопросы по дефициту бюджета при подготовке мероприятия и качеству управления подготовкой. Но какие бы пробелы Путин ни увидел, все средства будут брошены на безупречное проведение Универсиады, ведь теперь это визитная карточка не только Красноярска, но и страны в целом. Плюс приковано внимание к интересам общества — после того, как на днях Красноярск попал в негативный рейтинг по загрязнению воздуха», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Что касается экологических вопросов, на сегодняшний день они из-за своей остроты вышли в Красноярске на первый план. Над городом часто нависает густой смог, красноярцы жалуются, что это негативно влияет на их здоровье. В 2017 году в Красноярске состоялось два митинга «За чистое небо», на апрель 2018 года запланирована третья акция протеста. Подробности читайте в сюжете ИА REGNUM «Экологические проблемы Красноярского края».

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярск: обманутые дольщики ищут встречи с Путиным