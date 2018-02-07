«Секрет Полишинеля»: соцсети о жалобе ИА REGNUM на «Яндекс»

Москва, , 17:48 — REGNUM ИА REGNUM подало жалобу в Федеральную антимонопольную службу на компанию «Яндекс». По мнению агентства, «Яндекс», формируя новостные топы, постоянно отдает преимущество определённому кругу СМИ и тем самым создает недобросовестную конкуренцию. Эту тему всё активнее обсуждают в социальных сетях, в том числе представители других изданий, которые в основном солидарны с позицией ИА REGNUM.

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Как отмечают многие пользователи, о том, что «Яндекс» вручную, а вовсе не автоматизированным способом составляет топ новостей, известно всем. Однако пойти против течения и постараться свергнуть такую субъективную монополию до сих пор никто не решался.

«То, что Яндекс вручную рулит топом новостей у себя — секрет Полишинеля. Но «Регнуму» надо поаплодировать за смелый поступок», — пишет пользователь «ВКонтакте» Константин А.

Для других пользователей разоблачение «Яндекса» тоже не стало неожиданностью. Они отмечают, что и раньше подозревали компанию в необъективном составлении топа новостей. В свою очередь, исследование ИА REGNUM поставило точку в сомнениях и стало весомым доказательством, что это на самом деле так.

«Любопытное исследование. «Яндекс.Новости» мне всегда подозрительными казались, и вот детальное подтверждение. Очень интересная кампания разворачивается», — подчеркнул Дмитрий Т.

В сети отмечают, что исследование агентства смогло обнажить один из механизмов манипуляции общественным сознанием, приводя в пример выход в топ новостей о якобы многочисленных митингах недополитика Н., когда на самом деле акция собрала по всей стране лишь несколько тысяч человек.

«Как получается, что на митинги «суперпопулярного» Навального, набирающего на ютюбе миллионы просмотров, собираются жалкие крохи от этих «миллионов», да и то частью школьники, которыми манипулировать особенно легко, пока родители не видят?» — задается вопросом Владимир В.

Латвийский политик Геннадий Котов придерживается такого же мнения. На своей странице во «ВКонтакте» он пишет, что «Яндекс» нужно приводить к прозрачности, иначе компания может «много дров наломать».

«Ведь бесконтрольность никогда не бывает безобидной, кто-нибудь обязательно воспользуется возможностями влиять на общественное мнение», — отмечает Котов.

Журналист Максим Волк считает, что ИА REGNUM вскрыло одну из язв системы недобросовестной конкуренции. В своём блоге на LiveJournal он пишет, что «Яндекс» не только условно делит все СМИ на «своих» и «чужих», но еще и по заказу определенных лиц формирует политическую повестку дня, которая не соответствует действительности.

«Вместо популярных и животрепещущих новостей «Яндекс» мог вывешивать в топ сомнительные темы, которые попадали туда не из-за своей актуальности, а из-за желания определенной узкой группы лиц, так скажем, заказчиков. Очевидно, на правах практически монополиста «Яндекс» серьезно влияет на политическую повестку дня в интернете, что очень удобно и заманчиво для нечистых на руку людей, желающих манипулировать общественным мнением», — заключил Волк.

Активист движения «Суть времени» Юрий Высоков сравнил такую монополию «Яндекса» с сотовым оператором.

«Представьте себе, что в стране был бы один сотовый оператор, и он рассылал бы ежедневно пятерку новостей», — пишет он.

Нашлись и те, кого исследования ИА REGNUM позабавили. Среди них Алексей Гапеев, главный редактор службы интернет-проектов «Интерфакс», которое как раз таки входит в список «любимцев» «Яндекса». На своей странице в Facebook он пишет, что виной всему алгоритмы «Яндекса», которые якобы не известны представителям ИА REGNUM. При этом, несмотря на иронию, Гапеев отмечает, что «ничего нового по тексту для профессионалов нет». Здесь же он передает привет редакции «Интерфакса» как «суперэффективной по соотношению написанного и попавшего в топ».

«Забавен сам факт исследования. Эй, ребят, у вас там много времени свободного, да?» — обратился Гапеев к редакции ИА REGNUM.

Но всё же большинство пользователей отнеслись к заявлению агентства намного серьезнее и даже называли это войной с «Яндексом». Некоторые считают, что её исход предречен заранее и воевать против компании-монополиста бессмысленно. Но при этом у пользователей остается надежда на то, что формирование ложной информационной среды рано или поздно прекратится.

«На моей памяти это первое вменяемое слово в адрес этой мясорубки за все годы ее существования. Не верю, но посмотрим», — прокомментировал в Facebook Влад Г.

Напомним, 5 февраля ИА REGNUM сообщило о том, что подает жалобу на компанию «Яндекс» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). По мнению агентства, «Яндекс», будучи фактическим монополистом на рынке интернет-СМИ, путём манипуляции с рейтингом СМИ в топ-5 «Яндекс.Новости» создаёт привилегированные условия для одних и тех же СМИ и тем самым нарушает закон «О защите конкуренции». Формируя новостные «топы», «Яндекс» создает преимущества определенному кругу субъектов информационного рынка, ущемляя интересы других, чем создает недобросовестную конкуренцию и нарушает антимонопольное законодательство.

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