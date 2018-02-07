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Россию могут подтолкнуть к войне, с Крыма снимают «оккупацию»: Радио REGNUM

Политика

США могут случайно подтолкнуть Россию к ядерной войне, а депутаты Германии намерены обсудить вопрос признания полуострова в составе России

Россию могут подтолкнуть к войне, с Крыма снимают «оккупацию»: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 7 февраля 2018, 14:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Как воюют спортсмены с неспортсменами в России, а Китай с США: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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