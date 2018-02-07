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«Самая дурацкая шутка»: Керри удалил аккаунт из соцсети

Политика

Не смешно

«Самая дурацкая шутка»: Керри удалил аккаунт из соцсети
geralt
Шутка

Москва, 7 февраля 2018, 11:29 — REGNUM  В Госдуме расценили действия комика Джима Керри, удалившего свой аккаунт из соцсети из-за России, как несмешную шутку.

Американский актер Джим Керри заявил во вторник, что удалил свою страницу на Facebook из-за «российского вмешательства» в выборы.

Если это такая новая шутка американского комика, то уж точно «самая дурацкая и несмешная в его карьере», отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"А если серьезно, то стоит напомнить некоторым американцам — выборы состоялись больше года назад, и народ Соединенных Штатов выбрал Дональда Трампа. Это называется демократия», — написал парламентарий в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, американский комик Джим Керри решил удалить свою страницу в фейсбуке, так как, по его мнению, соцсеть получает прибыль благодаря так называемому «российскому вмешательству».

«Я продаю свои акции Facebook и удаляю свою страницу, потому что Facebook заработал на вмешательстве России в наши выборы и до сих пор не принимает необходимых мер, чтобы остановить это», — написал он в микроблоге.

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