«Российское общество к визиту папы Римского не готово»

Москва, , 01:12 — REGNUM Слова генерального секретаря Конференции католических епископов России Игоря Ковалевского о том, что российское общество не готово к визиту папы Римского, вновь подняли вопрос о православно-католическом диалоге. Разочарован ли в нем Ковалевский или за его высказыванием стояло нечто большее, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Основания для столь пессимистичного взгляда на возможность встречи главы Ватикана и патриарха Московского действительно есть. После прошедшей в феврале 2016 года встречи на Кубе неоднократно отмечалось, что новые переговоры пока не обсуждаются. Причем такая позиция высокопоставленных католиков скорее поддерживала православную сторону, потому что, как говорил секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов), множество верующих РПЦ выразили свое несогласие с личным общением предстоятелей крупнейших христианских Церквей.

Но он же говорил, что конкретные действия, осуществленные после исторической встречи патриарха Кирилла с папой Франциском, должны были развеять опасения верующих обеих Церквей. Именно обеих, потому что определенные опасения есть и у российских католиков, связанные с тем, что межгосударственные отношения окажутся для Ватикана более важными, чем межцерковные. Похожие тревоги есть у католиков Китая, не признанных властями своей страны и опасающихся, что для налаживания отношений с Пекином их интересами Римская курия может поступиться. Госсекретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину пришлось даже заявить, что это не так, и цель диалога Ватикана с Китаем связана только с окончательным закрытием «долгого периода противостояний».

Так есть ли признаки того, что российским католикам не о чем беспокоиться и их интересы не будут забыты? Читайте в статье: Чего боятся российские католики?

Обратите также внимание на другие статьи Станислава Стремидловского по церковно-политической тематике.