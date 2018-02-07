Брюссель возьмется за присоединение к ЕС балканских стран

Брюссель, , 10:48 — REGNUM Еврокомиссия намерена ускорить процедуру вступления в ЕС ряда стран Западных Балкан. О запуске новой целевой программы финансовой поддержки шести государств, претендующих на членство в Евросоюзе, было объявлено во вторник, 6 февраля. Также планируется усиление сотрудничества по проектам в шести ключевых областях — от построения правового государства и миграции до широкополосной связи, сообщает Deutsche Welle.

На сегодняшний день наибольшими шансами на вступление в Евросоюз к 2025 году обладают Сербия и Черногория. Однако теперь к ним добавляются еще четыре западно-балканских государства — Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово — которые потенциально могут их догнать.

Македония и Албания уже сейчас имеют статус официальных кандидатов, однако конкретных переговоров с этими странами пока не ведется. В своем заявлении Еврокомиссия выразила готовность предоставить рекомендации для начала переговорного процесса о членстве, как только Скопье и Тирана начнут выполнять необходимые для этого условия.

Из всего списка лишь Косово и Босния и Герцеговина имеют пока статус «потенциальных кандидатов» на вступление в ЕС.

В новой стратегии Еврокомиссии по присоединению балканских государств международные наблюдатели усматривают не только и не столько попытку ответить на возможное усиление политического влияния на страны бывшей Югославии со стороны России, сколько ответ на растущую экономическую активность Китая в регионе.

Тем не менее для приема в Европейский союз новых членов необходима единогласная поддержка всех нынешних государств ЕС. Однако население многих из них на данном этапе выступает против дальнейшего расширения Евросоюза.

Напомним, что еще в воскресенье, 4 февраля, в Греции прошли очередные демонстрации в поддержку греками названия «Македония». Конфликт с соседней страной продолжается с 1991 года: греки опасаются, что бывшая югославская республика станет претендовать на одноименную провинцию Греции. Афины уже неоднократно блокировали возможность вступления Македонии в состав ЕС.