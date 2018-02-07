Депутаты Германии: Крым «не оккупирован русскими»

Берлин, , 10:31 — REGNUM Делегация из десяти депутатов немецких региональных парламентов, Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии, от партии АдГ прибыла с визитом в Крым. В рамках частного визита, который продлится с 3 по 9 февраля, политики планируют обсудить санкции ЕС, а также вопрос признания полуострова в составе Российской Федерации. Об этом сообщает 6 февраля Deutsche Welle.

Делегация немецких земельных парламентариев от консервативной партии «Альтернатива для Германии», третьей по величине политической партии ФРГ, прибыла в Крым с целью обсуждения возможности снятия антироссийских санкций, а также признания полуострова частью России. Политики также заявили, что не опасаются давления со стороны Киева и намерены приложить все усилия, чтобы создать «партнерские отношения между Республикой Крым и Германией», сообщил председатель региональной национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель.

За всю поездку немецкие парламентарии планируют посетить крупнейшие города Крымского полуострова и пообщаться с местным населением и властями.

Также одной из главных целей поездки является налаживание «долгосрочных отношений с регионом, включая развитие экономического сотрудничества с немецкими компаниями».

Санкции против России «никогда не приводили к успеху», утверждают немецкие депутаты. Надо отметить, что АдГ в целом всегда оценивала санкционную политику ЕС в отношении России весьма критически.

«Из-за санкций страдает в первую очередь простое население. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать», — подчеркнул член палаты депутатов Берлина Хью Бронзон.

Предполагается, что по итогам поездки в Крым немецкие земельные парламентарии смогут дать некоторые рекомендации немецким фирмам относительно того, как им себя вести и как организовывать свою деятельность в Крыму.

Ранее один из путешествующих по Крымскому полуострову членов АдГ — депутат земельного парламента Северного Рейна — Вестфалии Рогер Беккамп заявил в интервью Euronews: «Крым не оккупирован русскими. Теперь полуостров снова стал частью России, потому что люди хотят быть частью России». По его мнению, санкции, введенные западным сообществом против России, лишь «осложняют жизнь крымчан».

Берлин отнесся к поездке немецких политиков в Крым критически. Официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что визит частный, и он ни в коем случае не означает признания Германией аннексии полуострова. Об этом же свидетельствует и тот факт, что депутаты бундестага от АдГ от участия в поездке воздержались. Однако и препятствовать визиту официальный Берлин не стал.

«Никакого давления на нас оказано не было, — подчеркнул Беккамп. — Но в самой партии происходили дебаты о том, стоит или не стоит ехать. Своей поездкой мы стремимся подать положительный сигнал, так как считаем важным совместное и при этом плодотворное сосуществование с Россией», — подчеркнул политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года Крым с визитом посетил депутат Европарламента от АдГ Маркус Претцель. Поездка финансировалась за счет средств российского фонда. Сам политик принял участие в трехдневном Ялтинском международном экономическом форуме.

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