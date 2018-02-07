Зюганов призвал наказать оскорбивших Знамя Победы на глазах Путина

Москва, , 09:31 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал расследовать инцидент с флагом Победы, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что в Волгограде прошли торжественные мероприятия, посвященные юбилею победы под Сталинградом, парламентарий возмущен тем, что звезда, серп и молот оказались содраны со Знамени Победы.

«Всех поразило, что, кто организовывал мероприятия, со Знамени Победы содрали звезду и серп и молот. Это кощунство, которое не имеет аналогов. Должно это кощунство быть расследовано. Тот, кто это допустил, не просто подлецы и мерзавцы, они унизили наших отцов и дедов», — сказал Зюганов.

Своевольно изменившие госсимвол, в том числе и «оскорбили визит главы государства», президента РФ Владимира Путина, который участвовал в этих мероприятиях, уверен он.

«Мы настаиваем на том, чтобы это было расследовано, и те, кто это допустил, понесли суровое наказание. Я считаю, это уголовное преступление против нации и государственного символа», — заключил Зюганов.