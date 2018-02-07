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СМИ: Миллиардеры столкнулись с проверками из-за «кремлевского доклада»

Политика

У каких миллиардеров и какие трудности возникли, источники не сообщили

СМИ: Миллиардеры столкнулись с проверками из-за «кремлевского доклада»
Дядя Сэм

Москва, 7 февраля 2018, 07:43 — REGNUM  Публикация в США так называемого «кремлевского доклада» вызвала дополнительные трудности у миллиардеров из России. В частности, они столкнулись с дополнительными проверками при осуществлении финансовых операций, сообщает 6 февраля Bloomberg.

У каких миллиардеров и какие трудности возникли, издание не уточняет. Известно, что компания Financial Integrity Network посоветовала банкам и финансовым корпорациям тщательно изучать транзакции лиц, указанных в докладе. Специалисты компании считают, что перечисленных фигурантов доклада следует называть как «политически значимых», то есть несущих для партнеров определенные риски.

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Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что ответ на «кремлёвский список» со стороны Москвы, возможно, последует.

«Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал», — сказал Рябков.

Напомним, 30 января минфин США предал огласке несекретную часть «кремлёвского доклада», подготовленного в рамках закона о санкциях. В список были включены 114 представителей органов власти, а также и 96 бизнесменов, которые либо близки к российской власти, либо обладают состоянием больше $1 млрд.

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При этом глава минфина США сообщил, что существует засекреченная часть доклада, однако подготовка и обсуждение этой части будут проходить в ходе закрытых парламентских слушаний.

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«Кремлевский доклад» минфина США

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