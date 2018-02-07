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Пушков: Призыв Рады к срыву выборов в Крыму – это экзотика

Политика

Никакое мировое сообщество в Крыму не голосует

Пушков: Призыв Рады к срыву выборов в Крыму – это экзотика
Иван Шилов © ИА REGNUM
Рада

Москва, 7 февраля 2018, 02:11 — REGNUM  Намерение украинских депутатов организовать срыв выборов в Крыму за счет мирового сообщества бессмысленно, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя сообщения о том, что депутаты Верховной рады (фракция «Народный фронт») намерены предпринять действия по срыву выборов российского президента на территории Крыма, Пушков отметил:

«В Раде хотят призвать «мировое сообщество» сорвать выборы президента России в Крыму (?!). Экзотическая идея: в Крыму голосует не мировое сообщество, от него в Крыму ничего не зависит. Да и своих дел у сообщества выше крыши. Не услышит оно украинских депутатов».

Напомним, 6 февраля лидер украинского «Народного фронта» Максим Бурбак на заседании парламента заявил:

«Вчера «Народным фронтом» было зарегистрировано постановление, в котором мы обращаемся ко всему мировому сообществу (с призывом) помешать проведению так называемых выборов президента — а фактически переназначению Путина президентом России — на территории Украины».

«Мы не можем дать провести… В случае проведения этих «выборов» они должны быть нелегитимными. Мы это уже раз сделали, когда прошли так называемые «выборы» в Госдуму (РФ)», — уточнил Бурбак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») отметил, что украинские депутаты действуют по американским инструкциям.

«В раде разобрали, наконец-то, госдеповские инструкции и присоединились к прочим русофобам в совместном флешмобе по дискредитации президентских выборов в России», — заявил Журавлев.

Читайте ранее в этом сюжете: В раде «разобрали инструкции» и присоединяются к флешмобу против выборов

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Выборы президента России 18 марта 2018 года

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