Украина хочет признать Польшу оккупантом и отсудить компенсации

Киев, , 20:54 — REGNUM Подавляющее большинство экспертов и политиков Украины с разочарованием восприняли изменения в закон об Институте национальной памяти Польши и решение польского президента Анджея Дуды подписать документ.

Внефракционный депутат Дмитрий Ярош отметил, что «гордится тем, что является бандеровцем и попросил у поляков прощения за страдания, которые украинцы им причинили».

«…я — украинец-бандеровец, как христианин хочу попросить прощения за любые невзгоды, которые нанес мой народ польскому народу. По моему христианскому и националистическому убеждению любой человек с оружием, который уничтожает безоружного (не о самозащите говорится) делает грех. Оправданий этому нет», — пишет Ярош в Фейсбуке.

«Но, прошу вас, братья наши — поляки — учесть и то, что мы, украинцы, не приходили на вашу землю, и не были оккупантами Польши. Мы боролись за свою государственность. Вы же тоже проходили этот путь. И убивали наших мирных гражданских людей — тысячами … и много веков. Когда Войско Польское сходилось в схватке с Войском украинским — это было благородно, героически и … проигрышно для двух народов и двух государств. Как только наши войска сражались вместе за нашу и вашу свободу — мы всегда побеждали. Идеально, когда вместе с нами, за настоящие национальные европейские ценности сражались литовцы, белорусы, крымские татары и др. В эти исторические моменты мы побеждали и всегда получали шанс на общее геополитическое будущее … Я это видел и на майдане, и на войне, которая продолжается», — добавил Ярош.

Он обвинил правящую партию Польши в том, что она сделала шаг «не против исконного нашего и вашего врага — Московской империи».

При этом журналист Павел Казарин напомнил, что Украина реализует «украинский этнический проект».

Он объяснил популярность в Украине образов националистов Бандеры и Романа Шухевича тем, что сегодня, как и в 40-е гг. ХХ века «украинцы продолжают воевать за независимость».

«По поводу польских претензий к Украине. Исторически Украина была полем битвы двух проектов. Одним из них был имперский проект — он же советский. А по другую сторону — украинский этнический проект. Майдан обнулил оба. Четыре года назад на смену обоим пришел украинский политический проект. Тот, который про ценности и идеологию. Но собственного набора символов у нового проекта попросту не оказалось. А потому в своей битве с империей новая Украина на штандарты стала водружать наследие украинских националистов. Потому что другой эстетики под рукой не было», — пишет Казарин в Фейсбуке.

Кроме того, директор Украинского института будущего Юрий Романенко приветствовал письмо учителей лицея им. Яцека Куроня (Варшава, Польша) к своим ученикам, в котором осудили изменения в закон об Институте национальной памяти Польши.

«Вот это и есть элита, это и есть Учителя с большой буквы. Молодцы поляки. Когда наши учителя вместо безропотного мычания по поводу «нам бы больше денег», начнут вот так обращаться к своим ученикам, обращаться к ним как к равным личностям, а не безропотному скоту, который должен только внимать и выполнять указания педагога. Тогда я лично буду громко аплодировать и поддерживать таких учителей и такое образование, прививающих гражданскую позицию и объясняющих, что признавать правду будь то в сфере истории или политики вопреки идиотизму власти — значит действовать во благо своей страны и своего народа. Такие учителя заслуживают самых громких и продолжительных оваций и поддержки в любой стране», — написал Романенко на своей странице в Фейсбуке.

В то же время депутат, член фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук отметил, что Дуда уже подписал принятый польским сеймом и сенатом так называемый антибандеровский, «а если точнее антиукраинской закон об Институте национальной памяти».

Он заявил, что именно Польша создала первый концентрационный лагерь Береза-Картузская (территория Белоруссии), «предательски оккупировала западно-украинские земли Украинской народной республики в начале 20 века и истребляла украинцев». В связи с подписанием этого «шовинистического, антиукраинского закона» Мосийчук инициировал создание рабочей группы из числа народных депутатов, юристов и историков для выработки пакета законопроектов: «о признании оккупации части УНР и ЗУНР Польшей и СССР; об осуждении геноцидов и этноцидов, совершенных в отношении украинцев и народов Украины, в том числе погромов и политических репрессий странами-оккупантами в период с 1921 по 1991 год, и право Украины на иски к странам правопреемницам этих стран-оккупантов. О гарантиях всесторонней защиты со стороны президента, Верховной рады и правительства гражданам Украины, иностранным украинцам и иностранцам, которых будут преследовать в других странах за отстаивание украинской национальной памяти и уважительного отношения к лицам и организациям (формирований), которые боролись за государственную независимость Украины».

Как сообщалось ранее, в январе польский сейм внес поправки в закон об Институте национальной памяти. Они предусматривают уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Запрещается использовать словосочетание «польский лагерь смерти» при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Германией Польши. Также закон устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925—1950 годах. Любой гражданин страны или иностранец, нарушивший эти нормы, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет.

Читайте развитие сюжета: Пушков: В Киеве зря думали, что поляки пойдут к памятнику Бандере с цветами