Красноярский край ждёт Владимира Путина

Красноярск, , 00:07 — REGNUM В Красноярский край сегодня, 7 февраля, приедет президент РФ Владимир Путин. Сообщения о визите главы государства в регион появились в информационном поле края ещё в январе 2018 года. Звучали предположения, что президент едет проверить, как ведётся строительство объектов Универсиады, которая состоится в Красноярске в марте 2019 года, оценить первые результаты работы Александра Усса на посту врио губернатора Красноярского края (назначен 29 сентября 2017 года — прим. ИА REGNUM ), а также посетить новый терминал аэропорта «Красноярск», открытый 26 декабря 2017 года.

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6 февраля также стало известно, что планируется визит главы государства в Сибирский федеральный университет (СФУ), так как на территории вуза, опять же, расположены объекты предстоящей Универсиады.

В соцсетях и телеграмм-каналах Красноярска выдвигаются версии, что президент обсудит с властями региона вопросы газификации края. На сегодняшний день известно, что осенью 2017 года Александр Усс принял к рассмотрению схему газификации региона. Рассматривается несколько вариантов осуществления проекта, который, в том числе, должен положительно повлиять на экологическую обстановку в Красноярске, отапливающемся сейчас углём, однако произойдёт это не ранее 2023 года. По словам Усса, газификация потребует серьёзнейших вложений, строительство только магистральной линии газопровода до Красноярска будет стоить от 40 до 80 млрд рублей. А в местной прессе в 2016 году и вовсе звучало, что стоимость газификации Красноярского края оценивается в сумму порядка 250 млрд рублей.

Добавим, Владимир Путин приезжает в Красноярский край не впервые. До этого его визит в регион состоялся в конце февраля-начале марта 2017 года. В ходе поездки 1 марта он посетил региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона», встретился с победителями XXVIII Всемирной зимней Универсиады 2017 года, прошедшей в Алма-Ате (Казахстан).

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В том числе в 2017 году Путин сделал заявление по поводу имеющегося на тот момент отставания в возведении объектов Универсиады. Он сказал, что отставания быть не должно, и результат вложения нескольких десятков миллиардов рублей должен быть виден всем. Позже, в мае 2017 года, краевые власти отчитались, что строителям удалось ликвидировать отставание.

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Владимир Путин также приезжал в Красноярский край в марте 2002 года. Тогда он провёл совещание по вопросам социально-экономического развития региона. В феврале 2004 года Путин в крае встретился с ректорами красноярских вузов, пообщался с жителями поселка Овсянка, возложил цветы к могиле писателя Виктора Астафьева.

В ноябре 2007 года в ходе визита в регион президент РФ провёл заседание президиума Государственного совета, посвящённое вопросам развития транспортной инфраструктуры страны, встретился с преподавателями и студентами Сибирского и Южного федеральных университетов.

В 2012 году Владимир Путин наблюдал в режиме видеоконференции за церемонией запуска первой очереди Богучанской ГЭС в Красноярском крае в техническую эксплуатацию. А в октябре 2015 года президент через своего помощника Игоря Левитина передал приветственное обращение по поводу четвёртого автодорожного мостового перехода через реку Енисей в Красноярске.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярске в настоящее время остро стоят вопросы экологии. В 2017 году краевой центр провёл в режиме «чёрного неба» 43,5 дня. В такие дни над городом нависает густой смог, красноярцы жалуются, что им трудно дышать. Последний раз неблагоприятные метеоусловия в Красноярск были зафиксированы со 2 по 6 февраля, но затем «чёрно небо» из города ушло, что стало поводов для шуток. Красноярцы в соцсетях предположили, что воздух в городе «очистили» в связи с предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина.

Что касается Универсиады, она состоится в Красноярске в марте 2019 года. Планируется, что в ней примут участие более 3 тыс. спортсменов из 50 стран. Будут разыграны 73 комплекта наград в 11 видах спорта. Общий бюджет Универсиады на 2015—2019 годы составляет 64,1 млрд рублей, в том числе 41,3 млрд рублей — средства федерального бюджета, 22,8 млрд — краевого.

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Напомним также, планируется, что 8 февраля Владимир Путин посетит Новосибирскую область, где в октябре 2017 года был назначен врио главы региона — Андрей Травников.

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