Deutsche Welle: Мы хотели бы повлиять на США, но не можем

Берлин, , 18:04 — REGNUM В настоящее время в Москве российско-американские отношения расценивают как «катастрофически плохие», особенно после публикации в Вашингтоне так называемого «кремлевского доклада». Об этом сообщает сегодня, 6 февраля, немецкое издание Deutsche Welle. В Берлине тоже чрезвычайно озабочены перепалкой между Вашингтоном и Москвой, но паниковать не спешат. Более того, в Германии убеждены, что принципиальным образом российско-американские отношения за последний год не изменились ни в лучшую, ни в худшую сторону.

Об этом говорит на удивление спокойная и почти флегматичная реакция Берлина на «кремлевский доклад», учитывая, что крупным немецким концернам есть что терять в случае введения новых американских санкций.

Причина подобной реакции скорее в том, что многие немецкие эксперты и комментаторы считают доклад «формальной отпиской» американскому конгрессу. «С политической точки зрения Белый дом фактически проигнорировал требование конгресса», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. При том, что официальные представители американского президента уже после публикации доклада заявили, что хорошие отношения с Россией отвечают интересам США, обращает внимание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Не видит в публикации списка потенциально опасного обострения в отношениях между Россией и США и официальный представитель МИД Германии Райнер Бройль. Вашингтон воздержался от новых санкций в отношении перечисленных в докладе лиц, поэтому, «мы не видим изменений состояния дел в результате появления этого дополнительного списка», заявил дипломат.

Эксперт берлинского Фонда науки и политики Маргарете Кляйн подчеркнула амбивалентность сегодняшнего состояния российско-американских отношений: «США подают очень противоречивые сигналы, поэтому трудно сказать, стали ли отношения хуже за минувший год или лучше», — отмечает Кляйн. С одной стороны, отмечается осторожное, но поступательное сближение по вопросу о «голубых касках» для Донбасса, поясняет эксперт, а с другой, остается тема поставок американского оружия на Украину, чего не было при Обаме.

Россия стала темой внутриполитических дебатов в США, своего рода «яблоком раздора» в отношениях между конгрессом и президентом, и это существенно ограничивает возможности Дональда Трампа. «Даже если захочет, он не может пойти навстречу России, не рискуя усилением внутриполитического давления на себя же самого», — полагает Маргарете Кляйн.

Популярный в последнее время тезис относительно того, что российско-американские отношения в настоящее время даже хуже, чем во время Карибского кризиса или блокады Западного Берлина, ведущий эксперт по России в Германском обществе внешней политики Штефан Майстер считает сильным упрощением.

Нить диалога не оборвана, сотрудничество между спецслужбами двух стран продолжается, что, не в последнюю очередь, позволяет предотвращать теракты.

И вместе с тем оба эксперта отмечают крайне низкий уровень доверия в отношениях между США и Россией. И именно этот фактор, по их мнению, сильно осложняет поиск договоренностей, в частности по проблеме контроля над вооружениями.

«Защитные меры, которые принимает одна сторона, другая воспринимает как наступательные, что служит обоснованием для дальнейшего собственного наращивания вооружений», — отмечает Кляйн.

Напомним, что 2 февраля США представили свою новую ядерную доктрину, в которой делается упор на модернизацию традиционной ядерной триады, а также на развитие тактического и сверхмалого ядерного оружия. Основными противниками США в доктрине названы РФ и Китай.

«Разумеется, мы хотели бы, чтобы отношения между США и Россией стали лучше», — заверяет представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

Однако Германия в этом деле, увы, не помощник, полагает Штефан Майстер. Хотя бы потому, что Москва не считает ее равновеликим партнером и предпочитает выяснять отношения с США без посредников. Кроме того, сейчас у Берлина, к сожалению, нет возможности хоть как-то повлиять на Вашингтон, поскольку теперь там нет партнеров, которые бы прислушивались к мнению немецких дипломатов.