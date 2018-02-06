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Минобороны РФ просит Турцию помочь вернуть обломки сбитого Су-25

Политика

Минобороны России направило запрос Турции об оказании содействия в получении всех обломков российского штурмовика Су-25

Москва, 6 февраля 2018, 14:40 — REGNUM  Министерство обороны РФ попросило Турцию оказать содействие в получении обломков сбитого террористами российского истребителя Су-25, сообщает 6 февраля пресс-служба военного ведомства.

«Минобороны России направило запрос Турции об оказании содействия в получении всех обломков российского штурмовика Су-25», — говорится в сообщении.

Напомним, 3 февраля в сирийском Идлибе террористы сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25.

Пилот Роман Филипов сумел катапультироваться, но погиб после приземления в неравном бою с вооруженными боевиками. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил майора Филипова к званию Героя Российской Федерации посмертно.

Ответственность за гибель российского военного взяла на себя террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Гибель самолета Су-25 ВКС РФ в Сирии
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