На пост премьера Дагестана выдвинули министра экономики Татарии

Махачкала, , 14:13 — REGNUM Министр экономики Татарии Артем Здунов стал кандидатом на пост премьера Дагестана, об этом 6 февраля Российской газете сообщили в пресс-службе парламента республики.

Отмечается, что кандидатуру Здунова на рассмотрение регионального Народного собрания вынес временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев.

Напомним, накануне Здунов вместе с главой Татарии Рустамом Миннихановым находился с рабочим визитом в Дагестане.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Дагестане прошли обыски и задержания высокопоставленных чиновников. Так, были задержаны врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, два его заместителя — врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов.

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Всем задержанным вменяется в вину хищение государственных средств. Кроме того, врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку все правительство республики.

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