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На пост премьера Дагестана выдвинули министра экономики Татарии

Политика

Кандидатуру Артема Здунова на рассмотрение регионального Народного собрания вынес временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев

На пост премьера Дагестана выдвинули министра экономики Татарии
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Шахматы

Махачкала, 6 февраля 2018, 14:13 — REGNUM  Министр экономики Татарии Артем Здунов стал кандидатом на пост премьера Дагестана, об этом 6 февраля Российской газете сообщили в пресс-службе парламента республики.

Отмечается, что кандидатуру Здунова на рассмотрение регионального Народного собрания вынес временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев.

Напомним, накануне Здунов вместе с главой Татарии Рустамом Миннихановым находился с рабочим визитом в Дагестане.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Дагестане прошли обыски и задержания высокопоставленных чиновников. Так, были задержаны врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, два его заместителя — врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов.

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Всем задержанным вменяется в вину хищение государственных средств. Кроме того, врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку все правительство республики.

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Обыски и задержания в правительстве Дагестана

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