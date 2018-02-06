В Дагестане назрело хирургическое вмешательство

Симферополь, , 13:36 — REGNUM Рамазан Абдудатипов как никто другой знает сложность ситуации в Дагестане, но при этом просто имеет иной взгляд на способы решения глубинных проблем в республике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал политолог Игорь Рябов, комментируя массовые проверки и задержания в органах власти Дагестана.

«Абдулатипов выступал за эволюционные перемены, но эволюционные перемены в данном случае — не рецепт. Проблема в том, что в Дагестане другие законы, которые необходимо привести в соответствие с законами Российской Федерации. Силовые органы приступили к решению самых очевидных и назревших проблем, вот и всё», — отметил эксперт.

Политолог проводит аналогию с ситуацией в Нижнем Новгороде, где недавно был задержан неформальный теневой лидер города, интересы которого были переплетены в законодательной власти и в бизнесе.

«Ситуация в Дагестане, конечно, гораздо сложнее, чем в других регионах. Очень много разных факторов, которые её усугубляют: экономические, религиозные, межэтнические, социокультурные и даже геополитические, если учитывать Каспий. Напомню, из всех так называемых регионов в Дагестане — самая вопиющая разница между богатыми и бедными. Несколько олигархов федерального уровня — из Дагестана. При этом низкий уровень жизни, самый высокий уровень оттока населения. Это целая страна с очень сложным внутренним устройством. Совершенно точно, что ни одной сменой главы республики, ни одной операцией все проблемы не решить», — подчеркнул Игорь Рябов.

По его мнению, одна из составляющих проблемы — зависимость ситуации в Дагестане от крупного бизнеса, у которого здесь есть интересы.

«Думаю, эта операция началась при полном консенсусе между крупным бизнесом и силовыми структурами», — уточнил эксперт.

Политолог также подчеркнул, что попытки сравнить данную ситуацию с Крымом — некорректны.

Напомним, в июле 2015 года глава РК Сергей Аксёнов создал комиссию по защите чиновников от уголовных дел и задержаний, после арестов нескольких его заместителей, заявив силовикам, что комиссия будет сама рассматривать целесообразность возбуждения уголовных дел. Он также потребовал незамедлительного предоставления на экспертизу всех материалов по задержанным.

«В 2015 году в Крыму не было никаких задержаний «высокопоставленных чиновников», как пишет украинская пресса. Были следственные ошибки, связанные с непониманием проблем, связанных с переходом Крыма в российское правовое поле. Именно для решения этих проблем полпред в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев предложил создать комиссию по коррупции. Эта идея не понравилась местной прессе и была дезавуирована. Были найдены другие инструменты контроля. Ситуацию в Крыму нужно оценивать по меркам Украины. Совершенно очевидно, что все побочные симптомы крымского выздоровления связаны с украинской моделью управления», — подчеркнул Рябов. По его словам, силовые структуры активно помогают сегодня крымскому руководству от этой модели избавляться.

«Я говорю в первую очередь о федеральных силовых структурах, потому что не только во власти на местах, но и в различных надзорных и силовых органах присутствие бывших украинских и ныне с Украиной связанных людей весьма велико. Разница в том, что эта ситуация, в отличие от Дагестана, выправляется весьма активно. В первую очередь из-за серьёзного социального запроса на деукраинизацию Крыма. В Дагестане по вышеперечисленным причинам и факторам общество просто бессильно, и поэтому назрело хирургическое вмешательство», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Дагестане прошли обыски в домах временно исполняющего обязанности председателя правительства республики Абдусамада Гамидова и двух его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Также был задержан бывший министр образования Шахабас Шахов.

Чиновников задержали и доставили в региональное управление ФСБ, а затем самолетом — в Москву. По данным СКР, все члены правительства задержаны в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации расследует факты хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию социальных программ на территории Дагестана. Гамидову уже предъявлено обвинение в мошенничестве.

Накануне же бывший глава Дагестана, ныне специальный представитель президента РФ по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов критически отозвался о задержании крупных дагестанских чиновников, а действия федеральных силовиков, прибывших в Махачкалу, он назвал бардаком, заявив, что проводимые ими проверки противопоставляют республику остальным субъектам Российской Федерации.

Читайте также: Кампанейщина и колючая проволока: Абдулатипов осудил задержания в Дагестане

По мнению Абдулатипова, «криминальная или коррупционная ситуация в Дагестане не лучше и не хуже, чем в любом из субъектов РФ», и следует просто разбираться с конкретными чиновниками, а не выделять особо Дагестан.

Читайте ранее в этом сюжете: Дагестан хотят сделать козлом отпущения