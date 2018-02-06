Польша регионов: сотрудников бывшего премьера отправляют в ссылку

Станислав Стремидловский, , 14:04 — REGNUM

Премьер-министр Польши Матуш Моравецкий во время визита в Музей поляков, спасавших евреев во время Второй мировой войны, убеждал иностранных журналистов, что поправки в закон об Институте национальной памяти — это желание положить конец фальсификации польской истории, «это наш Рубикон», передают Nowiny (Жешув). Польша не была ответственна за Холокост, утверждал премьер, нельзя говорить о «польских лагерях смерти», потому что всё было не так. То, что произошло во время Второй мировой, было сделано немцами. Поляки спасали евреев во время Второй мировой войны ценой своей жизни. И таких было больше, чем тех, кто выдавал их немцам. «Только в Варшаве, по нашим данным, было 70—90 тысяч поляков, которые помогали евреям. 3—4 тысячи поляков шантажировали евреев», — заявил вице-президент Института национальной памяти Матеуш Шпытма, сопровождавший Моравецкого. Журналисты спросили премьера, как он намерен восстановить польско-израильские отношения. Ответ: «Мы хотим поговорить, мы надеемся найти способ вести диалог, восстановить отношения с нашими израильскими и американскими друзьями. Мы должны найти способ рассказать нашу с Израилем трагическую, но замечательную историю».

Международный совет Освенцима при премьер-министре Польши (MRO) выступил с заявлением, в котором выражает свою обеспокоенность по поводу спора о поправках к закону об Институте национальной памяти, сообщает Gazeta Krakowska (Краков). По мнению MRO, законопроект вызывает озабоченность в связи с возможным ограничением свободы раскрытия правды о Холокосте. В течение многих лет Совет осуществлял деятельность и поддерживал усилия, направленные на борьбу против ложных заявлений о «польских лагерях смерти». Однако поправки вызывают законную озабоченность. «В то же время мы не теряем надежду на диалог между заинтересованными сторонами», — говорится в заявлении Международного совета Освенцима. MRO был основан польским премьер-министром Ежи Бузеком в 2000 году в качестве консультативного института, членами его являются 25 человек со всего мира.

Националисты собрались перед президентским дворцом и потребовали от президента Польши Анджея Дуды, чтобы тот быстро подписал противоречивый законопроект, вносящий поправки в закон об Институте национальной памяти, информирует Dziennik Łódzki (Лодзь). Другие демонстранты, которые не согласны с поправками, собралась в Краковском предместье Варшавы. Обе группы разделены полицейскими. «Мы обращаемся к президенту Дуде с просьбой подписать законопроект как можно скорее, — сказал депутат сейма Польши и лидер Национального движения (RN) Роберт Винницкий. — Каждый день задержки — еще один аргумент для тех, кто клевещет на Польшу. Пусть польский политический класс, так охотно надевающий кипу или на Хануку зажигающий свечи, так же оперативно защищает национальный интерес польского государства». Выступление лидера националиста прерывалось выкриками «Польша свободна от фашизма!» и «Националисты — шантажисты, вон из столицы!».

«Хороший поляк — мертвый поляк» — такое услышали в свой адрес польские туристы во время пребывания в Израиле, рассказывает Kurier Lubelski (Люблин). Они поведали Polsat News, что подверглись нападению агрессивного человека, который забросал их камнями. Инцидент произошел в Эйлате. Некий мужчина столкнулся с польскими туристами, идущими вдоль пляжа. Узнав об их происхождении, он рассердился и начал кричать: «Хороший поляк — мертвый поляк!», а потом стал бросаться камнями и песком. Несмотря на то, что на пляже были люди, никто не отреагировал. Пострадавшие польские туристы в полицию решили не обращаться.

Городской совет Иновроцлава до конца марта этого года должен принять решение о судьбе памятника благодарности и польско-советского братства по оружию, пишет Gazeta Pomorska (Быдгощ). На его ликвидации настаивает Институт национальной памяти, апеллируя к закону о так называемой декоммунизации. Институт заявляет, что монумент «пропагандирует коммунизм», и потому его следует удалить из публичного пространства: «Рассматриваемый объект прославляет советских солдат. Строительство таких памятников во время существования Польской Народной Республики было результатом пропагандистской политики центральной власти и не было реальной благодарностью жителей красноармейцам». Если городской совет Иновроцлава не примет решения, монумент будет снесен постановлением воеводы Куявско-Поморского воеводства, и тогда Иновроцлав должен будет заплатить за работы. Но если депутаты сами одобрят уничтожение монумента, то город получит компенсацию. В ходе пресс-конференции президент Иновроцлава Рышард Брейза говорил, что уже много лет городские власти не рассматривают памятник как «место политического характера», ратуша не организовывала и не организует возле него каких-либо мероприятий. Брейза рассматривает монумент как «свидетельство истории» и «искусство социалистического реализма». Об этом свидетельствует мемориальная табличка, стоящая рядом с памятником, текст которой был согласован с Польским историческим обществом. Город, если депутаты будут согласны, не хочет заниматься демонтажем. Хочет, чтобы этим занялась выбранная специальная фирма.

Силезия в январе 1945 года. Приход Красной армии означал для немецкого населения изгнание и смерть, повествует Wochenblatt (Ополе). Каждый год в конце января в Силезии проходят мероприятия в память тех событий. В Меховицах (Beuthen) это было сделано нетрадиционным способом… Четыре красноармейца сбивают женщину в нацистской форме, она падает на землю, кричит. Внезапно вмешивается советский офицер. Он призывает солдат к порядку и запрещает так себя вести, помогает женщине встать на ноги. Элемент человечности в бесчеловечной войне. Даже в самое темное время мир не только черно-белый. Это показала реконструкция событий 1945 года в Меховице. Роланд Скубала является председателем DFK Peiskretscham (Пысковицы) и одним из более чем 120 реконструкторов, которые прибыли в город из Польши, Чехии и Словакии. «Мы не можем заклеймить всех русских солдат как убийц и насильников. Были такие и другие», — убежден этот любитель истории, хотя его собственная семья пережила тяжелые испытания. Интерес к реконструкции в Меховице велик. То, что даже малыши могут смотреть представление, имеет свои проблемы — организаторы обращаются к родителям и преподавателям с просьбой обсудить это впоследствии. Во время реконструкции историк объясняет сцены. Так, тот советский офицер погиб вскоре после инцидента. Неясно, является ли причиной тому немецкий снайпер, гитлеровская молодежь или даже сами советские солдаты. Красноармейцы, во всяком случае, в ярости. Начинается резня. Они вытаскивают людей из своих домов и убивают их, включая пастора. Самая младшая жертва — девяти лет, самому старшему — 70 лет. Погибло около 300 человек. Любой, кто переживает реконструкцию так называемого «преступления в Меховице», будет в состоянии понять, что такое война.

Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура) интересуется: почему наши немецкие соседи так часто посещают наши магазины и пользуются нашими услугами? Репортеры издания побывали на небольшом муниципальном рынке в Слубице. Немецкий язык повсюду. Поляков, кроме продавцов, здесь не встретить. Что покупают наши соседи? Как говорит Эдвард Венцковский, который продает сигареты, «раньше было лучше, теперь не так хорошо. Немцы посещают рынки, но ищут более дешевые товары, как и все остальные». Помощник продавца укладывает конфеты клиентки из Германии. Это пани Катрина Краузе из Франкфурта-на-Одере. Она говорит, что ее привлекает в первую очередь дешевизна польских товаров и богатый выбор. А ее муж добавляет про дружелюбное обслуживание. Парикмахерша Лариса Молдован рассказывает, что в день у них бывает от 30 до 50 клиентов из Германии, которые недовольны своими немецкими парикмахерскими. Немцы заполнили и все рестораны, потому что здесь «дешево, вкусно и приятно».

Президент Польши подписал закон об ограничении торговли в воскресенье, передает Kurier Poranny (Белосток). Он вступит в силу 1 марта. Будет запрещено работать два воскресенья в месяц, с 2019 года — три воскресенья, а с 2020 года — все воскресенья с определенными исключениями. Клуб бизнес-центр (BCC) выступил и выступает против этого решения, считая, что оно приведет к далеко идущим негативным последствиям для предпринимателей, работников и всей экономики. Инициатором запрета воскресной торговли было профсоюзное объединение NSZZ Solidarność. Однако они не учитывают интересы некоторых групп, например, студентов и пенсионеров. Согласно отчету, подготовленному PwC, предполагаемые прямые потери государственного казначейства, связанные с введением запрета на торговлю по воскресеньям, составят не менее 1,8 млрд злотых. Ожидается сокращение оборота в секторе розничной торговли по крайней мере на 9,6 млрд злотых, а также сокращение занятости — минимум — на 36 тысяч человек.

Уроков истории станет больше в четыре раза, пишут Super Nowości (Жешув). Министерство образования подписало распоряжение о введении в учебном 2019\2020 году новой базовой учебной программы для 4-летней средней школы, 5-летней технической и 2-летней ремесленной средней школы. Программа вызвала много возражений. Увеличится еженедельное количество часов истории (с нынешних 2 до 8), а также химии, географии, физики и биологии (с нынешних 1 до 4). С сентября 2019 года студенты не будут — как сейчас — выбирать дополнительный предмет. Изменен список литературы, что не пришлось по вкусу полонистам. Студенты больше не будут анализировать послания папы Римского Иоанна Павла II. А важная работа Анджея Фрич-Моджевского «Об исправлении государства» стала лишь факультативной. По мнению представителя Союза польских учителей Магдалены Кашулянис, «принятый документ противоречив, устарел и непригоден к потребностям учеников». Дискуссию также вызывает отсутствие надлежащего изучения Холокоста, в том числе в плане польского языка, и недостаточно подчеркнута роль семьи в жизни.

Депутаты оппозиционной партии «Гражданская платформа» (РО) накинулись на хозяина католического медиа-холдинга отца Тадеуша Рыдзика, чья штаб-квартира находится в Торуни, рассказывают Nowości (Торунь). Депутаты говорят: для отца Тадеуша деньги есть, для Торуни — нет. Томаш Ленц и Аркадиуш Мирча, представляющие РО, созвали пресс-конференцию, чтобы подвести итоги участия местного отделения правящей коалиции в развитии региона. «За восемь лет правления «Гражданской платформы» — Польской крестьянской партии (PSL) Торунь и многие местные органы власти получали финансирование в полном объеме», — говорит депутат Ленц. Но не сейчас. Об этом свидетельствуют то, что проекты, важные для региона, которые РО пыталась внести в государственный бюджет на 2018 год, были отклонены правящей партией «Право и Справедливость» (PiS). «Депутаты PIS не сдали экзамен по местному патриотизму, — говорит депутат Мирча. — Несмотря на заверения, сделанные в ходе избирательной кампании, будто они позаботятся о регионе, трудно найти в своих действиях желание поддержать Торунь. Зато отца Тадеуша очень охотно поддерживают. Время от времени мы слышим, что он получил дальнейшее финансирование, достигнув десятков миллионов злотых. Всё это происходит за счет жителей нашего города».

PiS планирует отправить сотрудников бывшего премьер-министра Польши Беаты Шидло в Европейский парламент, считает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Речь идет о Беате Кемпе, Анне Залевской и Эльжбете Витек — все они тесно связаны с Шидло. До «реконструкции» правительства они могли похвастаться очень сильными позициями. После изменений только Залевская сохранила свой пост, оставшись министром образования. Кемпа перестала быть главой канцелярии премьер-министра. Моравецкий поставил перед ней новую задачу — координировать гуманитарную помощь и заниматься беженцами. Витек попрощалась с должностью главы политического кабинета премьер-министра. Срок полномочий депутата Европарламента составляет 5 лет. Это выгодная позиция, потому что можно рассчитывать на гораздо более высокую зарплату, чем в польском сейме. Однако многие польские политики рассматривают Брюссель как «политическую ссылку» и предпочитают оставаться в стране.