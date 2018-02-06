Почему Алиев идет на досрочные выборы

Станислав Тарасов, , 13:20 — REGNUM

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов. Они состоятся 11 апреля 2018 года вместо 17 октября того же года. Напомним, что после апрельской войны 2016 года против Нагорного Карабаха по итогам референдума в Конституцию Азербайджана были внесены важные поправки. В том числе — о продлении полномочий президента с 5 до 7 лет.

Укрепление президентской вертикали власти в республике было связано с форс-мажорными обстоятельствами. А теперь помощник президента Азербайджана Али Гасанов, объясняя необходимость переноса выборов на полгода, говорит буквально следующее: «С мая текущего года в нашей стране будет проводиться много важных мероприятий местного и международного уровня. Среди них — ряд мероприятий в связи со 100-летием со дня образования Азербайджанской Демократической Республики, Международный гуманитарный форум и другие. Большинство из них попадают на конец года и совпадают по времени с выборами». Доводы, на наш взгляд, слабые. И это наводит на мысль о наличии других, не озвучиваемых Баку факторов.

Напомним, что осенью 2016 года Алиев заявлял, что «у нас нет намерений менять сроки выборов президента» и что он «не видит необходимости в этом». Но ситуация изменилась. Прежде всего отметим, что выдвижение кандидатуры Алиева на президентский срок произошло в считанные часы после подписания распоряжения о досрочных выборах. То есть налицо элементы спешки, что застало определенные силы в Баку, особенно из стана оппозиции, врасплох. Циркулируют слухи, озвучиваемые некоторыми местными экспертами, согласно которым Алиев досрочно идет на очередной президентский срок в силу сложившейся сложной внутриполитической обстановки, где не последнюю роль играет жена действующего президента, назначенная на пост первого вице-президента страны. ИА REGNUM из-за отсутствия достоверной информации не может ни подтвердить, ни опровергнуть такого рода суждения

Оппозиционный Национальный совет (Нацсовет) принял решение бойкотировать эти досрочные выборы и анонсировал акции протеста. Но оппозиция в Азербайджане не так сильна, чтобы серьезно повлиять на ход политических процессов, хотя шума может быть немало. В этой связи некоторые азербайджанские эксперты утверждают, что оппозиция может рассчитывать на реакцию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которое якобы не успеет к началу апреля сформировать наблюдательную миссию, потому что все его усилия и внимание будут поглощены президентскими выборами в России. Выходит, что Баку прикрывается Москвой и может получить меньше критических замечаний. Помимо того, как утверждает азербайджанский политолог Заур Расулзаде, «Алиев решил выиграть время для того, чтобы не дать возможность враждебным силам за рубежом раскачать ситуацию в республике».

Выборы в Азербайджане пройдут за неделю до утверждения кандидатуры премьер-министра в соседней Армении, что должно завершить процесс трансформации политической системы в этой стране от президентской к парламентской. В этой связи существует точка зрения, согласно которой проведение президентских выборов в Азербайджане 17 октября 2018 года сковало бы действия Алиева на нагорно-карабахском направлении. Раньше считалось, что до октября он намеревался достигнуть «внушительных» побед в отношении урегулирования конфликта, чтобы на волне вспыхнувшего в очередной раз патриотизма граждан республики победить на выборах. Сейчас такой сценарий исключается. Но в пользу Алиева может сказаться более или менее относительно благоприятная экономическая ситуация, связанная с ростом цен на нефть. Осенью ситуация может измениться. Политолог Анжела Элибегова считает в этой связи, что «Алиев опасается дальнейшего развития негативных процессов в экономике, которые дадут о себе знать во второй половине года».

А на наш взгляд, Алиев также опасается возможных геополитических потрясений на Ближнем Востоке, прежде всего в союзной для него Турции. Безусловно, политическим силам в Азербайджане — и правящим, и оппозиционным — еще предстоит дать более глубокую политическую оценку происходящим событиям. Ясно, что Алиев включил так называемый «страховочный механизм». В Азербайджане существуют факторы внутрикланового и внутрикомандного напряжения, обозначены признаки и появление движения типа нового «Народного фронта». Будем ждать дальнейшего развития событий.