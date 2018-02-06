Госдума в апреле заслушает отчет правительства РФ

Москва, 6 февраля 2018, 12:42 — REGNUM Совет Думы определил дату отчета правительства о деятельности в 2017 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).
«Отчет произойдет 11 апреля», — заявил Жуков.
Отметим, что традиционно отчет представляет глава правительства — Дмитрий Медведев, на заседание Госдумы приглашаются также главы министерств.
Депутатов интересует не только доклад о работе правительства за прошлый год, но и планы деятельности на текущий и перспективу.