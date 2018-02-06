«Принцип домино» или «бутафорская чистка»: что происходит в Дагестане?

Москва, , 12:33 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев пришёл в республику с «рациональной задачей: организовать какую-то «чистку» Дагестана от тотальной коррупции», а перед бывшим главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым такой задачи и не стояло. Такое мнение сегодня, 6 февраля, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов, неоднократно работавший политтехнологом в Дагестане.

«Надо учитывать, что Дагестан — республика, на 100%, жестоко погрязшая в тотальной коррупции. Причём коррупция эта клановая: условно говоря, если начальником транспортного предприятия становился аварец, то все аварцы затем становились директорами филиалов этого предприятия. То есть это норма жизни, ставшая традицией. Васильев пришёл в Дагестан с рациональным инструментарием, понимая, что эта «традиция» стала настолько злокачественной опухолью социальной, что это уже давно-давно делает Дагестан одной из самых беднейших и самых запущенных республик. С одной стороны, в республике — несколько миллиардеров, с другой — абсолютная нищета, отсутствие какой-либо управляемой экономики. Вживую видел: в каждом дворе врезка в нефтяную трубу, двор откачивает себе нефть краником, через маленький аппарат превращает всё это в бензин, на котором бесплатно спокойно ездит полдвора. Васильев сейчас лезет в эту «традицию», и я как политтехнолог смотрю на это с долей скепсиса: ему будет тяжело», — отметил Сергей Маркелов.

Политтехнолог пояснил, почему.

«Если бы это было на экономическом уровне, то это одна история: экономическую сшивку можно разорвать, половину верхов поразгонять… Но в связи с тем, что в основе всего этого лежит ещё и культура, и традиция, и семейственность (отношения в браке, запутанные родственные связи), то интересно: насколько туда, в глубину, всё уйдёт? Тем более, Васильев не первый», — пояснил эксперт.

Он напомнил, как ещё в эпоху мэра Махачкалы Саида Амирова (приговорён к пожизненному заключению за организацию убийства следователя СКР Арсена Гаджибекова и обстрела торгово-развлекательного комплекса в Каспийске — прим. ИА REGNUM) «спокойно убивали начальников отделов ФСБ, МВД, помощников и заместителей прокурора, которых присылали федералы».

«Васильеву придётся ломать культуру, устои, национальные отношения. Допустят ли это? Я думаю, не допустят. Либо это будет «принцип домино», либо это будет всё-таки бутафорская чистка: условно говоря, всех первых поснимаем, поставим новых, но глубже трогать не будем», — отметил Сергей Маркелов.

По мнению эксперта, назначение главой республики Рамазана Абдулатипова в своё время было «транзитным решением».

«Выбирался сценарий, по которому федералы будут работать с республикой. Потому что Абдулатипов, хоть человек и давно федеральный, но федеральных дагестанцев не бывает», — пояснил он.

«В Дагестане норма: Москвы для них нет, федералов нет. Если федеральные деньги пришли — упали как в «чёрную дыру», рассосались по республике. Банальный пример: вся Махачкала — это рынки, и в своё время там просто-напросто «послали» федеральные нормы по контрольно-кассовым аппаратам», — заявил эксперт.

По его словам, Абдулатипов — «безусловно, аксакал, но в первую очередь — тоже представитель одной из семей, одного из кланов».

«Понятно, почему он занял позицию «он бы не стал такого делать». Он же член семьи, «брат брата не посадит», да и от него этого и не требовалось. Неужели правда кто-то думал, что он станет «чистильщиком республики»? Он и пожилой, да и слишком обременён обязательствами. И я думаю, что при нём, наоборот, всё ещё больше процветало. И я думаю, что его спасли, просто не дав ему информации обо всём, происходящем в республике, поэтому он этим посадкам искренне удивился», — резюмировал Сергей Маркелов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Дагестане были задержаны ряд высокопоставленных чиновников: врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, два его заместителя — врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Обыски и задержание крупных чиновников произошли после того, как в январе по приглашению врио главы региона Владимира Васильева на территории республики началась проверка специальной комиссии из Москвы. После неё были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомедрасул Гитинов. В отставку подал прокурор республики Рамазан Шахнавазов. После ареста премьера и двух его заместителей врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку всё правительство республики.

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Бывший глава Республики Дагестан, ныне специальный представитель президента РФ по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов заявил СМИ, что эти события вместо борьбы с коррупцией лишь привлекают внимание к Дагестану с негативной точки зрения и «держат республику в нервно-психологическом напряжении».

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