Кого на самом деле защищает бывший глава Дагестана?

Москва, , 11:52 — REGNUM Громкие задержания дагестанских чиновников, должно быть, затронули личные интересы бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова или связанных с ним людей, которых он теперь защищает. Такое объяснение его резким заявлениям нашёл профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев. Об этом он заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM , комментируя слова Абдулатипова, который охарактеризовал громкие задержания, происходящие в последнее время в органах власти Дагестана, как кампанейщину, которая «держит республику в нервно-психологическом напряжении».

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«Безусловно, какое-то количество людей там действительно находятся в напряжении, но не вся республика, — отметил Матвейчев. — Большинству жителей республики глубоко всё равно, кого и как задерживают, а какая-то часть населения даже, наоборот, рада, что задержали каких-то неправильных людей».

При этом политолог призвал Рамазана Абдулатипова вспомнить, что, когда он приходил к власти в Дагестане, там произошел громкий, прогремевший на всю страну арест теперь уже бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова. Это, как подчеркнул Матвейчев, тоже происходило в виде большой кампании, и все те слова, которые теперь произносит Абдулатипов, тогда могли быть отнесены и к нему самому.

«Это тоже привлекало внимание к республике в негативном плане и держало в напряжении, — отметил эксперт. — Тогда он браво рассказывал, что всё это нужно делать. Что касается причин, по которым он так действует, то, возможно, что происходящее затронуло его личные интересы и людей, которые с ним связаны, и он таким образом показывает, что он их защищает».

Напомним, что Рамазан Абдулатипов весьма критически отозвался о задержании крупных дагестанских чиновников. Действия федеральных силовиков, прибывших в Махачкалу, он назвал бардаком и заявил, что проводимые ими проверки противопоставляют республику остальным субъектам Российской Федерации. По мнению Абдулатипова, «криминальная или коррупционная ситуация в Дагестане не лучше и не хуже, чем в любом из субъектов РФ», и следует просто разбираться с конкретными чиновниками, а не выделять особо Дагестан.