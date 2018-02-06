Воронеж, , 11:47 — REGNUM Коррупционные задержания в Дагестане — кадровая чистка, которая, по всей видимости, была благословлена сверху. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор Воронежского государственного университета Александра Глухова.

Эксперт согласилась с мнением бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова, который сейчас занимает пост специального представителя президента РФ по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона. Ранее экс-глава республики, комментируя задержание исполняющего обязанности премьер-министра Абдусамада Гамидова и его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, заявил, что вместо борьбы с коррупцией действия правоохранителей лишь привлекают внимание к Дагестану с негативной точки зрения и «держат республику в нервно-психологическом напряжении».

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По мнению Александры Глуховой, форма кампании по задержаниям дает понять, что Дагестан хотят сделать козлом отпущения.

«Если это настолько коррумпированный регион, то этим можно было заняться раньше, а не под выборы, — считает Александра Глухова. — Но, с другой стороны, проблема присуща не только Дагестану, мы видим аресты высокопоставленных чиновников и в других регионах (например, Владимирской области — ИА REGNUM ).Тогда это должны быть широкие, масштабные мероприятия, в которых должно участвовать и население, то есть недовольство населения должно быть учтено. Но не так, что кого-то сверху взяли, сместили и преподнесли это как борьбу с коррупцией. Хотя далеко не везде для населения очевидно, что руководитель замешан в коррупции».

Кроме того, политолог отметила, что Дагестан — достаточно сложная республика, возможно, самый сложный субъект России с точки зрения этносов и кланов:

«В то время, когда повсеместно вводились должности президента, в Дагестане, по крайней мере, в 1990-е годы, сохранялся госсовет. На мой взгляд, это было разумное решение. В силу многообразия госсовет как коллегиальный орган включал представителей самых разных этнических групп. И это удерживало баланс разных интересов. Когда перешли к президентской форме правления и персонализировали верховную власть республики, начались всевозможные трения, регион начало трясти. С моей точки зрения, отказ от госсовета вряд ли был правильным. С одной стороны, Дагестан подчинили общей логике. Но, с другой стороны, нужно помнить, что Дагестан — проблемный регион с точки зрения внутренней структуры и пересечения общественных интересов. Например, и среди молодежи достаточно большой процент сочувствующих радикальному исламу, предположим. Я считаю, это тоже форма некоего протеста, оппонирования тем решениям, которые принимаются сверху. То есть решения не в полной мере учитывают тонкости взаимоотношений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Дагестане прошли обыски в домах временно исполняющего обязанности премьер-министра Абдусамада Гамидова и двух его заместителей, Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Сами чиновники были задержаны и доставлены в управление ФСБ по региону, а после самолетом были переправлены в Москву. Вместе с ними был задержан и экс-министр образования Шахабас Шахов. В Следственном комитете РФ сообщили, что все члены правительства задержаны в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

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Следствие предполагает, что в Дагестане действовала организованная преступная группировка, в которую помимо членов правительства входили сотрудники правоохранительных органов.

Позже временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку всё правительство республики.

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