«Первый шаг должна сделать Россия» — интервью грузинского парламентария

Ирина Теймуразова, , 13:57 — REGNUM

Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Иско Дасени считается среди коллег-депутатов человеком, имеющим собственное, порой отличное от большинства мнение. Депутатом он стал в результате парламентских выборов 2016 года, а до этого в течение 25 лет проработал в системе грузинской прокуратуры, начиная от должности следователя районной прокуратуры и кончая должностью районного прокурора Исани-Самгорского района Тбилиси.

В 2012 году перешел из юридической сферы в финансовую и возглавил совет директоров микрофинансовой организации «Лидер кредит». На должности председателя МФО оставался до получения депутатского мандата.

Корреспондент ИА REGNUM поговорил с депутатом о некоторых моментах внутренней и внешней политики Грузии.

: Прежде всего хотелось бы услышать вашу оценку состояния и положения нацменьшинств в Грузии. Каковы проблемы этой части населения, что делается для их решения и что можно сделать?

Отмечу, что вопрос нацменьшинств — это проблема не только в Грузии, но и во всех странах мира, в том числе в странах Евросоюза и США, на которые мы ориентируемся. Так что говорить о какой-то специфичной проблематике в Грузии нельзя. Скажу иначе: проблемы сегодня в Грузии есть и у титульной нации, и все проблемы населения страны вытекают из состояния экономики.

Сегодня мы живем при капитализме. И людям надо как-то выбираться из всего, что произошло за последние десятилетия. Все же думаю, что мы движемся в правильном направлении, потому что стремимся войти в Европу и жить по европейским законам.

: Есть ли у вас как депутата парламента данные о миграции населения, в том числе о миграции нацменьшинств и конкретно той нации, представителем которой являетесь Вы? Что побудило людей покинуть страну?

Конечно, я как член парламента стараюсь заниматься вопросами миграции и быть в курсе происходящего. Вообще, до развала СССР в Грузии проживало более 5 миллионов человек, а сегодня из них в стране остались лишь около 3,7 миллиона. Выехали все, представители всех национальностей, и в том числе курды и езиды. Курдов, наверное, в процентном соотношении с другими нациями, уехало больше всех. Этому способствовала сложившаяся в тот период ситуация — гражданская война, экономические и другие проблемы.

Но сейчас появилась положительная тенденция: люди возвращаются. Возвращаются, потому что сейчас нигде не сладко. Думаю, что те, кто стремится уехать из страны сегодня, совершают большую ошибку. В Грузии за последние годы многое изменилось, ситуация нормализовалась. Посмотрите, сколько приезжает туристов, сколько хотят сюда инвестировать! А нам надо как-то перетерпеть текущие трудности. У граждан Грузии, как я заметил, мало терпения. Мы всего хотим добиться за один день. Но так не бывает. Приведу в пример азиатские страны, где мне часто приходится бывать в последнее время. Там даже представители титульной нации не чуждаются простой черной работы. А когда их спрашиваешь, довольны ли они своей работой, они отвечают: довольны, руки и ноги у нас есть, и работа есть. У нашего населения подход совершенно иной. Наверное, гражданам Грузии в первую очередь нужно поменять менталитет. Плохой и недостойной работы не бывает.

: Многие из тех, кто покинул в свое время Грузию, точнее, подавляющее большинство грузинских эмигрантов сегодня живут и работают в России. И это при том, что с Евросоюзом у нас безвизовый режим, а в Россию без визы не уедешь. Тем не менее как-то умудряются уезжать, окольными путями получают гражданство и остаются жить и работать там. Как Вы относитесь к этому процессу и как можно его остановить?

Останавливать я бы не стал, потому что людям нужна работа. В странах Евросоюза в условиях безвизового режима найти такую работу они не могут. А семьи как-то содержать надо. Ситуация сложная, и каждый выбирается из нее, как может. Просто при этом не надо терять свою страну. И нужно как-то переждать трудное время.

: А каковы перспективы отмены Россией визового режима для граждан Грузии? В последний период такие заявления и обещания на высоком уровне звучали неоднократно, но пока реальных шагов в этом направлении не сделано…

Отмены визового режима с Россией в Грузии хотят очень многие. Посмотрите, что творится у консульства России (Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии). Очереди в несколько сот человек, люди месяцами стоят в очереди, чтобы получить визу. Такого нигде не происходит. Думаю, что у этой ситуации есть свои объективные и субъективные причины. В свое время в том, что отношения сложились таким образом, виноваты были обе стороны. К сожалению, сегодня у Грузии имеются потерянные территории. И они мешают быстро решить эти вопросы. Но я уверен, что первый шаг должна сделать Россия.

Потому что Грузия в свое время сама отменила визы для россиян. Не могут же представители Грузии пойти к властям России на поклон из-за отмены визового режима?! Все же я оптимист и надеюсь, что здравый смысл наконец восторжествует. Постепенно что-то изменится. Но сегодня со стороны России никаких серьезных шагов для изменения ситуации в наших отношениях не делается. Звучат лишь голословные обещания. Самое простое, что может сделать Россия сегодня, — это встать и без всяких ультиматумов объявить, что визового режима не будет. Но этот барьер они пока никак не переступят…