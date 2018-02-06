Дело Гайзера: очередное заседание

Москва, 6 февраля 2018, онлайн-трансляция — REGNUM
У Москвина было около пяти допросов по несколько часов каждый. В том числе в протоколах содержится информация и о других компаниях Зарубина, со слов Москвина. Так что можно предполагать, что зачитывание показаний растянется более чем на два часа.
Напомним также, что предшественник Гайзера на посту главы Коми Владимир Торлопов и бизнесмен Алексей Соколов полностью признали свою вину. При этом Кудинов, Моляров и Моторина признали только частично — например, Моляров согласился, что совершал ряд действий, приписываемых ему следствием, однако отверг предположение о злом умысле в них.
Всего по делу проходят 220 свидетелей. И одного лишь первого свидетеля, Демьяна Москвина, в суде слушают уже третий раз.
Ещё один фигурант, бывший гендиректор ОАО «Комижилстрой» и гендиректор «Метлизинг» Антон Фаерштейн покончил с собой в СИЗО. «Метлизинг» непосредственно использовался для приобретения активов и впоследствии дивидендов от ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».
Напомним, что трое фигурантов дела — заместитель председателя правительства Коми с 2009 по 2015 год Константин Ромаданов и «финансист-технолог» Демьян Москвин, экс-сенатор от Коми Евгений Самойлов, — заключили досудебное соглашение. При этом Ромаданов признал себя «казначеем» преступной группы.
В первый день своего выступления Москвин, по сути, сам выступал с тем же самым, что сейчас зачитывает прокурор — показания на стадии следствия были ему в помощь.
Суд на замечание не отреагировал. Продолжаем слушать прокурора.
Адвокат Чернова указал, что прокурор пропустил несколько страниц тома.
Разбираются.
Сами подсудимые также пытались уличить в том, что Москвин не владеет достаточной информацией о нюансах деятельности фирм, подконтрольных ОПС. Однако Москвин указывал, что участники ОПС в любом случае не видели и не могли видеть общей картины деятельности сообщества — организация со множеством посредников была специально задумана в таком виде Зарубиным в целях конспирации.
Напомним, что Москвин имел возможность распоряжаться средствами расчётных счетов ряда офшорных компаний Зарубина. В соответствии с этим он мог выдавать средства доверенным лицам, после чего, уже задним числом, эти транзакции фиксировались в таблицах как расходы в пользу тех или иных лиц предполагаемой ОПС.
В целом защита пыталась апеллировать к тому, что Москвину неизвестно никаких конкретных фактов противоправных действий, как и явных свидетельств о том, что то или иное действие совершено со злым умыслом. Тем не менее, Москвин подчёркивал, что общее его мнение о деятельности подсудимых сложилось уже в результате знакомства с материалами дела. Он предоставил суду таблицы, которые фиксировали распределение долей между участниками предполагаемой ОПС, иерархию владения Зарубиным компаниями.
Продолжаем слушать прошлые показания. Похоже, это надолго. Существенных противоречий пока нет.
Тем не менее, прокурор зачитывает показания.
Прокурор хотел предложить зачитать показания Москвина, данные им ранее в ходе следствия. Адвокаты выступили против. По их словам, противоречий существенных не наблюдается в показаниях, а то, что Москвин что-то забыл, не особо значимо.
Заседание продолжается.
Объявлен перерыв.
Чернов опять спрашивает: были ли ситуации, когда Зарубин, планируя крупные проекты, не поставил Москвина в известность? Самойлов упоминался в 2012 году в каких-либо контекстах? Москвин отвечает, что не помнит, чтобы Зарубин упоминал Самойлова в каком-либо контексте.
Москвин управлял до задержания счетами, в том числе и за рубежом.
«По крайней мере несколько счетов были арестованы», — отвечает Москвин.
«Просили ли вы следствие обеспечить сохранность этих денежных средств?»
С расчётных счетов Москвин снимал деньги летом 2015 года. После привлечения к уголовной ответственности он переводами уже не занимался.
После цепочки вопросов про доходы птицефабрики судья попросила не продолжать эту линию.
«Я не могу сказать, какой процент прибыли можно относить за счёт льготного режима», — отвечает Москвин.
Адвокат перепутала: думала, что Москвину задавали вопрос о дотациях птицефабрики.
Адвокат теперь пытается спросить, на каком основании он сделал вывод, что доходы птицефабрики гораздо выше, чем от молокозавода и хлебозавода.
Москвин зол.
И опять вопросы про знакомство с Ромадановым…
«Я не выплачивал Веселову никаких средств», — настаивает он.
«Мне неизвестен полный состав директоров Зеленецкой птицефабрики», — указывает Москвин.
«Веселов мне указаний никаких не давал. Об остальном мне ничего не известно», — утомлённо отвечает Москвин.
Москвину, кажется, уже становится плохо.
Москвин опять говорит, что ему неизвестно о конкретных фактах передачи дивидендов с Птицефабрики Веселову.
Адвокат Веселова продолжает задавать уже ранее заданные вопросы. На большинство из них Москвин не отвечает, так как они заворачиваются судом или прокурором как уже ранее заданные.
Между тем, Москвин также рассказал, что хотя сам он не знаком с Виктором Вексельбергом, с ним поддерживал связь Зарубин.
Отношений с Валерием Веселовым не было, Москвин узнал о нём только во время встречи в Москве, отвечает свидетель.
Уже вопросов 10 «завернули» от одной из адвокатов.
От адвокатов, которые ранее не выступали, посыпались вопросы, которые задавались уже в прошлый раз…
Судья возмущается, что адвокатов приходится учить задавать вопросы. Она уже раздражена.
«Будьте добры только вопросы, которые не звучали», — пресекает судья.
Адвокаты пытаются задавать вопросы по несколько раз — про первые связи с Зарубиным.
О роли Орды в СПК Москвину также ничего не известно.
Предыдущий вопрос про доли был отклонён.
Конкретных фактов о владении теми или иными долями у Москвина не было.
«Были составлены десятки таких схем», — добавил он.
Теперь адвокат Чернова раскручивает эту тему: если вы могли не являться владельцем указанной доли в схеме, то и логично предположить, что Чернов мог не являться владельцем указанной в схеме доли?
Что может значить информация из графической схемы о владении Москвина несколькими долями?
Москвин указывает, что любая документация формировалась, исходя из текущих пожеланий Зарубина, и могла меняться.
Готовил ли кто-то для Забурина графические схемы ещё?
Только Москвин.
Москвин указывает, что, конечно, смутно помнит уже такие детали.
Спрашивают о размещении папок на компьютере.
В то время Москвин об этом не знал.
Чернов спрашивает, почему Москвин не обратился к Ромаданову за оценщиками, раз Ромаданов имел связь с компанией, которая занималась оценками?
Моляров спрашивает: чего я вам (Москвину) отвечал в ходе телефонных знаков? Москвин ничего не ответил сверх того, что уже было отвечено суду.
Аналогично с общественной палатой и другими общественными организациями, так или иначе подконтрольными подсудимым.
Москвин ничего из этого не знает.
Марущак спрашивает о деятельности газеты «Красная знамя».
«Мне известно, что такая газета есть. Больше ничего».
О ещё одном фигуранте речь зашла — Павел Орда. Он связан с проектом по сланцам. О нём говорил Зарубин, но входил ли он в ОПС, Москвину неизвестно.
Проект по сланцам был заморожен — убытки в десятки млн рублей.
Прокуроры просят снять вопросы.
Про Павла Орда: известно о его участии от Зарубина. Но о деловых отношениях этих двух лиц Москвин пояснить затруднился.
Москвин постоянно уходит от вопросов, говоря, что он может оперировать только фактами, а его суждения о существовании ОПС — его личная субъективная оценка.
«Когда вы говорите «я думаю», «я осознал», это вы говорите о мнениях своих, а не о фактах?» — задаёт вопрос Гиголян.
О роли Гольдмана: «Первые месяцы входил, потом вышел (из ОПС)».
Адвокаты просят говорить ту информацию, которую Москвин не получал от следствия.
«Но я могу говорить только о фактах, а не мои субъективные оценки и суждения», — ответил он.
Прокуроров утомили одни и те же вопросы.
Что же это были за события?
«Получение контроля над Птицефабрикой, из-за которого республика потеряла предприятие и получила в результате обмена два завода, которые совершено несопоставимы по прибыли», — ответил Москвин.
«Отдельные действия вполне законны, но совокупность действий указывает на злой умысел», — добавил он.
Москвин из раза в раз указывает, что это просто его субъективная оценка.
«Мне не сообщали о том, что Гайзер участвует в ОПС. Это моё умозаключение на основе моего субъективного анализа», — уточнил он.
Гиголян ничего особого выяснить по этой теме у Москвина не смог — наводящие вопросы.
Адвокаты продолжают обсуждать тему «преступного сообщества».
Теперь Гиголян спрашивает про квалифицирующие признаки ОПС: «Известны?»
Москвин: «Да».
Адвокат: «Можете перечислить?»
Москвин: «Нет».
Гиголян: документы для осмотра подавались официально? Был протокол?
Прокуроры ходатайствуют, что уже вопрос поднимался. Но Гиголян непреклонен.
Москвина смущает постановка ряда вопросов.
«Мои показания основаны на том, как я помню факты. В том числе на анализе документаций, которая была предъявлена мне во время осмотра…»
Часть вопросов снимают.
Но Гиголян продолжает: давали ли показания, что Ростов (подельник Садыкова) входил в ОПС? Известен ли Самойлов? Входил ли в ОПС?
«Не комментирую и не даю оценок», — отвечает он в ходе разговора о том, кто входил в преступное сообщество.
Гиголян пытается докопаться, что он тогда должен был перечислить все эпизоды преступлений… Но Москвин уходит от ответа, ссылаясь на своё право об этом не свидетельствовать.
Москвин отвечает адвокату Гиголяну, что с ним заключено досудебное соглашение.
Ещё один адвокат спрашивает по поводу подарков. Москвин указывал, что отчётность о подарках поступила ему уже позже — задним числом.
В интересах Гайзера работала якобы компания «Инари», которой и предназначался займ.
Другой адвокат спрашивает, какими другими компаниями владел Зарубин помимо Птицефабрики?
Был бизнес и за рубежом, и в России. Несколько предприятий других принадлежали ему в Сыктывкаре.
Сам Гайзер спрашивает, предлагал ли Зарубин Москвину реализовывать его бизнес-идеи с помощью преступных средств?
«Нет».
Адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев поднимался.
Видел ли физический договор займа с компанией Скиден?
Видел. Договор был подписан, с одной стороны Хрузиным, а с другой — либо сам Москвин по доверенности, либо директор.
Москвин сделал вывод по характеру займа, что деньги фактически предназначаются для Гайзера.
Москвин встречался с Гайзером дважды в то время, но при общении тема не поднималась.
А известна ли разница между понятиями перечисленными?
«Неизвестна», — отвечает Москвин.
«Я не помню, чтобы я такого говорил».
Почему именно ОПС, а не группировка или группа лиц, спрашивает адвокат.
Деятельность Кудинова, «как мне кажется, не выходила» за рамки должностных обязанностей, указывает Москвин.
Москвину известно о конфликте Зарубина с Кудиновым, но о причинах всё-таки неизвестно. Версия, что конфликт произошёл из-за падения доходности, была выдвинута адвокатом в виде наводящего вопроса.
«Вам известно о том, что Зарубин не будет общаться с Кудиновым из-за того, что он работал на республику, а не на него», — даже такой вопрос всплыл.
Прокуроры недовольствуют.
Они пытаются выяснить, в чём именно заключались действия Кудинова, привёдшие к такому результату.
Опять адвокаты слишком усердствуют — много наводящих вопросов.
Конфликт с Зарубиным возник из-за деятельности Кудинова, которая привела к падению доходности бизнесов Зарубина в 2009 году.
«Кудинов был скорее менеджером», — заявил Москвин.
Опять вопрос о целях создания Фондом Агрохолдинга. Москвин указывает, что уже говорил об этом.
Но документов за подписью Кудинова он не получал.
У Москвина «сложилось впечатление», что Кудинов фактически управлял Фондом. Адвокат Кудинова пытается выяснить, на основании чего сложилось такое впечатление — по косвенным признакам из протоколов и других документов.
На вопрос Третьякова о том, что значат слова Москвина о том, что он был «куратором», сам Москвин ответить затруднился.
Москвина спрашивают об обстоятельствах бизнес-деятельности Кудинова, Зарубина, Бондаренко в середине 2000-х годов. Но Москвин на многое ответить не может, было слишком давно.
Хрузин спрашивает детали про выдачу займа «Скидену».
Москвин раздражен уже вопросами, почему и он считает подсудимых членами ОПС.
Москвин рассказал, что подавал налоговые декларации Зарубина и его матери Татьяны Улыбиной.
Кудинов: было ли заявление в «Агрохолдинг» о выходе фирмы Невист?
Отвечает размыто: раз компания вышла, то было.
Москвин отвечает тумнно. Говорит, уезжал для поправки здоровья, но подробностей не знает.
Ещё один адвокат спрашивает о здоровье Зарубина, как часто он бывал в Москве.
Москвин отвечает, что подавал отчётность по «Невисту» вместо другого ответственного лица.
Поднялся Либензон.
Вопросы быстро закончились после того, как Марущак выяснил, что другие подсудимые о Марущаке Москвину не рассказывали.
Чернов закончил. Теперь Марущак спрашивает, договаривался ли Москвин с ним о приезде в Сыктывкар.
В очередной раз Москвин говорит о том, что его никто с иерархией ОПС не знакомил. Это его собственные выводы после долгих лет работы.
Была ли организованная отчётность, которая связывала холдинг Москвина и компании, подконтрольные Садыкову и прочим?
Москвин о таком не знает.
Деятельность свою с этими лицами он не согласовывал.
Но постоянно Москвин обращался к Садыкову по оплате расходов ряда подконтрольных компаний.
Чернов спрашивает об офшорной компании «Оливато» Садыкова — о ней Москвин слышал.
О знакомстве с Ромадановым, Садыковым и Соколовым: сначала познакомился с Садыковым, потом через него с Соколовым. С Ромадановым уже позже всех, по проекту со сланцами в 2015 году.
Никаких ограничений по формату общения с Садыковым и его коллегой на Москвина Зарубиным не налагалось.
Займы холдинг выдавал «Скидену» и другим подконтрольным Зарубину организациям, указывает Москвин.
Москвин в очередной раз рассказывает о том, что всё в отчётность писал строго со слов Зарубина.
Тем не менее, Москвин стал рассказывать о правовых основаниях одной из сделок — как происходит передача прав по акциям при договоре о доверительном управлении.
Чернов продолжает зарываться в детали сделок, и Москвину обычно отвечать на это нечего.
Когда приходил на работу к Зарубину, проходил ли собеседование с кем-то помимо него?
Нет, никакими компаниями Москвин также не владел.
Как и не было никаких эпизодов по использованию в незаконных целях его должностных полномочий.
«Такие примеры привести не могу», — заявил Москвин.
К Чернову по вопросам выплаты дивидендов или о работе Фонда и его дочерних предприятий Москвин не обращался.
Кстати, невозвращённый займ был выдан на 15% годовых на несколько лет.
О перечислении доходов Чернову от сделок с компаниями и меткомбинату Москвину ничего неизвестно.
Займ был в размере 268 млн рублей.
Займ возвращён не был, рассказывает Москвин, хотя должен был по договору быть возвращён.
Теперь Чернов спрашивает про один из займ, предоставленный одной компанией, подконтрольной ОПС, другой.
Вели ли инвестиционную деятельность компании финансового блока?
«Смотря как толковать инвестиционную деятельность», — отвечает Москвин.
Чернов жалуется, что ему тяжело формировать вопросы, поскольку боится задать наводящий.
С учётом подготавливаемых документов и составления бизнес-планов, схем, это была обычная бизнес-практика или нет, спрашивает Чернов?
Москвин отвечает, что да.
Чернов спрашивает про ведение отчётности и протоколов:
«Вы вообще документы читаете, которые получали?»
Кудинов решил теперь спросить про нюансы предоставления оценки активов предприятия. Москвин ничего особенного не сказал. Так что поднялся теперь с вопросами Чернов.
Судья повторно разъясняет, что можно спрашивать, а что нет:
«Не нужно спрашивать то, что вам известно, и просить это подтвердить».
Кудинов спросил о социальной значимости хлебозавода, и как в этой связи может соотноситься стоимость Птицефабрики и хлебозавода (активы Птицефабрики были получены в обмен на хлебо‑ и молокозавод).
Судья Кудинову сделала замечание, чтобы не задавал наводящих вопросов.
Теперь Кудинов спрашивает, известно ли Москвину, сколько налогов платило предприятие.
Судья не понимает, к чему эти комментарии.
Он также зачем-то поднял тему рентабельности предприятия и о том, что предприятие выполняло большую социально-экономическую роль в регионе.
Кудинов тоже возмущён, что Москвин его называл на непонятном основании «финансистом-технологом».
Теперь выступает Кудинов.
«Нет», — отвечает Москвин.
«Посвящали ли вы меня в дальнейшее движение средств после выплаты дивидендов по офшорным счетам?» — спросил Смешной.
Смешной задаёт ряд вопросов о новом лице на этой должности — Богданове. Но Москвину рассказать о нюансах его назначения особо нечего.
Последний раз в 2015 году. Смешной тогда уже не работал директором компании, указал подсудимый.
Смешной продолжает задавать уточняющие вопросы о том, до какого года Птицефабрика выплачивала дивиденды «Метлизингу», например.
Свидетель указывает, что получал протоколы о переводах финансовых средств между компаниями. Он также подтвердил, что ему известны фамилии двух других сотрудников в штате Кудинова, отвечая на соответствующий вопрос Смешного.
«Мы с вами общались только по протоколу», — указывает Москвин.
Теперь поднялся сам Смешной и просит уточнить детали о его гипотетическом участии в ОПС.
Москвин устало поясняет, что это было его субъективное мнение — за аналогичные слова ему досталось уже от других адвокатов на прошлом заседании.
Теперь адвокат Смешного возмущается, что Москвин позволил себе назвать подсудимого виновным в соучастии в ОПС.
Учитывая «бесполезность» его занятия, Москвин подчеркнул, что «прекрасно его понимает».
В начале 2015 года или примерно в тот период Моляров отказался выполнять какие-либо обязанности для Зарубина.
«Никаких задач не ставилось. Мы сами не понимали, зачем (Моляров нужен на этой должности)», — заявил Москвин.
Компания была «в запасе» на будущее.
Рабочее место у него было в Москве, в офисе Зарубина. После 2010 года Моляров вёл «пустую» компанию и просто подписывал отчётность, указывает Москвин.
В 2010 году у Молярова случился конфликт с Зарубиным.
Многие вопросы адвоката судья отклоняет — уже отвечали. Но защитник продолжает спрашивать о местонахождении офиса Молярова.
Директором компании по интернет-проекту Моляров являлся с 2005 по 2008 год.
При поездке в Сыктывкар Моляров заменил Москвина — он в ходе поездки должен был вести протоколы встреч.
Роль Молярова в общении с оценщиками была вспомогательной, указывает Москвин:
«Техническая роль».
Москвин указывает, что Моляров забирал папки с отчётами по оценке «Зеленецкой» и рассказывает, как он вёл документооборот и вёл общение с Зарубиным.
По его словам, Зарубин брал Молярова в поездку в Сыктывкар.
Адвокат пробует зайти иначе — чьи указания выполнял Моляров, отчитывался ли лично перед Зарубиным о выполненной работе?
Москвин отвечает, что Моляров был директором компании, которая занималась интернет-проектом Зарубина, и по этому проекту об отчётах Москвин что-то знает.
Вопрос сняли.
Вопрос от адвоката Молярова: что входило в его обязанности?
Но прокурор тоже ходатайствует: уже много раз этот вопрос разбирался.
Продолжается допрос Москвина. Третий раз. Вопросы задают адвокаты и сами подсудимые.
Заседание началось.
Второй по значимости эпизод — овладение средствами ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» более чем на 67 млн рублей посредством продажи по завышенной стоимости.
Напомним, что по данным следствия, чиновники получили свыше 198 млн рублей взяток, а также легализовали полученное преступным путём имущество на сумму более 988,5 млн рублей.
Главный эпизод заключается в присвоении 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». ОПС присвоила активы птицефабрики посредством передачи 95% её акций ООО «Метлизинг».
Прокуроры и подсудимые на месте, однако судьи пока нет.
Подсудимых доставили.
Cегодня подсудимые серьёзно задерживаются — из-за непогоды их не успели доставить из СИЗО в срок. Кроме того, опазывает в дороге и один из адвокатов.
В прошлый раз в суде продолжался допрос Демьяна Москвина — фигуранта дела, который заключил досудебное соглашение со следствием. Ранее он рассказал о том, как занимался ведением финансовой отчётности ОПС и предоставил суду соответствующие таблицы. По его словам, деньги участникам группы передавались траншами по многу раз через ряд посредников.
6 февраля в Замоскворецком суде Москвы продолжается рассмотрение дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников, создавших организованное преступное сообщество, которое действовало в Республике Коми и Москве. Согласно обвинительному заключению, бывший зампред правления ГК «Ренова» Александр Зарубин стал главным организатором и руководителем ОПС. Он в настоящее время скрывается за границей. Среди других ключевых фигур — заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Торлопов.
ИА REGNUM начинает трансляцию из зала заседаний суда.