Грузия не хочет давать политическое убежище соратнику Гюлена

Тбилиси, , 11:22 — REGNUM Судя по состоянию судебного рассмотрения дела бывшего менеджера тбилисского колледжа имени Демиреля Мустафы Эмре Чабука, кары турецких властей ему не избежать. Просьбы о предоставлении убежища в Грузии и заверения в собственной невиновности подсудимому Чабуку не помогли.

5 февраля Главная прокуратура Грузии обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством о признании допустимой экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в Турцию. При этом прокуратура сослалась на закон Грузии «О международном сотрудничестве в сфере уголовного права».

«Разыскиваемый правоохранительными органами Турецкой Республики по обвинению в членстве в вооруженной / террористической организации М.Э.Ч. был задержан на территории Грузии 24 мая 2017 года. Его задержание произошло в соответствии с требованиями европейской конвенции «Об экстрадиции» от 1957 года и действующего между Грузией и Турецкой Республикой договора «О правовой взаимопомощи по гражданским, торговым и уголовным делам» от 1996 года. Согласно положениям вышеуказанных международных договоров, государства-участники обязуются рассматривать вопросы экстрадиции лиц, разыскиваемых по уголовному судопроизводству, и в случае отсутствия препятствующих обстоятельств передавать их друг другу», — пояснили свои действия и требование в прокуратуре.

Прокуратура также напомнила, что Чабук обращался в компетентные органы Грузии с просьбой о предоставлении статуса беженца или гуманитарного статуса, но ему было отказано, в том числе решениями Тбилисского городского суда от 21 ноября 2017 года и Тбилисского апелляционного суда от 26 января 2018 года.

«Поэтому предусмотренных международными договорами и внутренним законодательством Грузии препятствующих экстрадиции обстоятельств на сегодняшний день не существует», — констатировала прокуратура.

Она пояснила, что суд рассмотрит вопрос об экстрадиции и вынесет решение на основании принципа состязательности, выслушав аргументированные позиции сторон.

Турция обвиняет Чабука в пособничестве деятельности преследуемого турецкими властями турецкого писателя и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена. Последнему вменяется в вину попытка организации государственного переворота.

С именем Гюлена в Грузии связаны несколько основанных им учебных заведений, в том числе колледж Демиреля и Черноморский университет. Мустафа Эмре Чабук был менеджером колледжа Демиреля, который закрылся спустя несколько месяцев после ареста обвиненного в связях с Гюленом менеджера.

Министерство образования и науки объяснило свое решение тем, что колледж, беспрепятственно и непрерывно функционировавший в столице Грузии с 1993 года, на этот раз не смог пройти аккредитацию.

Сегодня Чабук в ожидании решения грузинского суда. Грузинская общественность и неправительственный сектор считают, что власти Грузии не должны выдавать Турции преследуемого менеджера. Соответствующие заявления на эту тему они делали неоднократно в течение всего периода досудебного расследования и судебного рассмотрения его дела. Не оставили НПО без внимания и последнее сообщение прокуратуры. Ассоциация молодых юристов Грузии предприняла еще одну попытку убедить суд в нецелесообразности экстрадиции опального гражданина Турции. Свои аргументы молодые юристы назвали «Мнениями друга суда».

«Ассоциация молодых юристов Грузии считает, что Грузия обязана не производить экстрадицию Чабука, так как: имеющиеся в деле обстоятельства подтверждают то предположение, что в основании предъявленного с турецкой стороны требования лежит не правовой, а политический мотив; имеются серьезные и явные основания, которые подтверждают, что в случае передачи Чабука Турции ему грозит реальная опасность пыток, нечеловеческого и унижающего достоинство обращения, и он не сможет пользоваться правом на справедливое правосудие», — пытаются убедить судей Тбилисского городского суда представители неправительственного сектора.

В обращении также подчеркивается, что в Турции на фоне практики пыток и бесчеловечного обращения сложилась тревожная ситуация в сфере защиты прав человека, а дипломатические гарантии являются лишь обещанием, которое неэффективно для предотвращения риска пыток человека.

Напомним, что случай с Чабуком — не первое и не единственное нашумевшее в Грузии дело, возбужденное по требованию стратегических партнеров. Вскоре после ареста Мустафы Эмре Чабука в Тбилиси был похищен, а затем на границе с Азербайджаном выдан азербайджанским властям преследуемый официальным Баку журналист Афган Мухтарли.

МВД Грузии начало расследование факта похищения журналиста, которое до сих пор не закончено. Какую-либо связь со случившимся правоохранительные органы Грузии категорически отрицают. Но семья опального журналиста утверждает, что именно грузинские спецслужбы по требованию турецких властей и устроили это похищение и выдали Мухтарли властям Азербайджана.