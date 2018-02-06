Дагестан не исключение: борьба с коррупцией — на общих основаниях

Новосибирск, , 11:26 — REGNUM Найти «золотую середину» между антикоррупционной борьбой и поддержанием стабильности в непростом регионе невозможно. Так новосибирский политолог Сергей Бирюков прокомментировал ИА REGNUM громкие задержания, которые происходят в последнее время в органах власти Дагестана и мнение специального представителя президента РФ по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазана Абдулатипова о том, что эти мероприятия «держат республику в нервно-психологическом напряжении».

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Напомним, что накануне в Дагестане прошли обыски в домах временно исполняющего обязанности премьер-министра Абдусамада Гамидова, а также двух его заместителей, Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Чиновники сначала были доставлены в региональное управление ФСБ, а далее самолетом переправлены в Москву. Вместе с ними был задержан экс-министр образования Шахабас Шахов. Все они задержаны в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. После ареста премьера и его заместителей в отставку отправлено всё правительство республики. Спецпредставителю президента РФ Рамазану Абдулатипову задержания в органах власти Дагестана напомнили «кампанейщину». Он считает, что необходимо избежать «этого налета недоверия и подозрения в отношении Дагестана и дагестанцев».

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«С определёнными оговорками позицию бывшего главы Дагестана, а ныне специального представителя президента Рамазана Абдулатипова относительно современной ситуации вокруг республики можно понять. Две основные проблемы в течение многих лет продолжают определять ситуацию в этом регионе: коррупция и необходимость поддерживать баланс сил внутри региона, который является многонациональным и фактически поделён влиятельными консолидированными по этническому признаку кланами на сферы влияния. В то же время, поскольку республика, при всей сложности существующей в ней системы управления, является составной частью политического и правового пространства России, противодействие коррупции в ней должно осуществляться на общих для всех регионах основаниях. Поэтому найти «золотую середину» между антикоррупционной борьбой и поддержанием стабильности в непростом регионе — помня о том, что без подавления коррупции решить социально-экономические проблемы территории и сохранить её на пути устойчивого развития, невозможно», — считает Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ расследует факты хищения бюджетных средств, которые были выделены на реализацию социальных программ на территории Дагестана. Предположительно, в Дагестане действовала организованная преступная группировка, в которую входили члены правительства и сотрудники правоохранительных органов. Проверка специальной комиссии из Москвы на территории республики началась в январе по приглашению врио главы региона Владимира Васильева. После этого были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор столицы Дагестана Магомедрасул Гитинов. В отставку подал прокурор Рамазан Шахнавазов.

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ранее назвал «десант» федеральных силовиков в Махачкалу бардаком. Он считает, что проверками из главных управлений ФСБ, МВД и Генеральной прокуратуры республику противопоставляют остальным субъектам страны. А, по его мнению, «криминальная или коррупционная ситуация в Дагестане не лучше и не хуже, чем в любом из субъектов РФ», и необходимо разбираться с конкретными чиновниками, а не выделять особо Дагестан.

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