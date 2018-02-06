После Дагестана «тотальные чистки региональных команд ждут другие регионы»

Москва, , 10:43 — REGNUM Практика борьбы с коррупцией с арестами представителей региональных правительств будет продолжена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР).

Накануне высокопоставленные чиновники правительства Дагестана, среди которых врио главы правительства региона Абдусамад Гамидов, были задержаны по делу о мошенничестве при реализации социальных программ в республике и доставлены спецбортом ФСБ в Москву. Правительство Республики Дагестан отправлено в отставку.

«Конечно же, нужно проанализировать ситуацию во всех субъектах РФ и, возможно, пойти именно таким путем, то есть тотальной сменой, тотальной чисткой всех региональных команд. Эта практика будет продолжена», — сказал Диденко.

Парламентарий напомнил, что подобные «зачистки» проходят не впервые, в частности, он указал на прецедент Коми — по делу о создании организованного преступного сообщества были арестованы губернатор Вячеслав Гайзер и его команда.

«Нечто похожее мы уже наблюдали, например, в Коми, и ЛДПР как раз предлагала подобные меры предпринимать как можно чаще. Пример Дагестана показателен: нужно все регионы прогнать по этой схеме, по крайней мере большую часть», — уверен Диденко.

Вместе с тем суд в Москве 6 февраля решит вопрос об аресте высокопоставленных чиновников правительства Дагестана, в том числе временно исполняющего обязанности председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, задержанного по делу о мошенничестве при реализации социальных программ в регионе.

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