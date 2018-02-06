Экс-глава Дагестана уверен, что «не постучатся в его дверь»

Екатеринбург, , 10:45 — REGNUM Задержание чиновников Дагестана порождает вопросы и к бывшему главе Дагестана Рамзану Абдулатипову, который долгие годы либо ничего не мог поделать с повсеместной коррупцией, либо не хотел. А его нынешние высказывания — это поведение человека, который уверен, что правоохранительные органы не постучатся в его дверь, считает уральский политолог Александр Устинов.

«Вспомним первые заявления Абдулатипова про «озеленение» кадров во время его отставки. От Абдулатипова никто комментариев не просил, а он высказался. Во время «озеленения» его не осекли, поэтому он спокойно продолжает выражать недовольство теми или иными действиями властей. Нужно было изначально пресечь всяческие высказывания Абдулатипова, чтобы сейчас избежать нынешних заявлений. Поскольку понимают на Кавказе только силу… К самому Абдулатипову по итогу задержаний вряд ли придут, но это был бы интересный кейс, ведь обычно всю группу чиновников задерживают разом — как это было в Коми или на Сахалине», — поясняет политолог Устинов.

Напомним, Главное управление по расследованию особо важных дел СКР расследует факты хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию социальных программ на территории Дагестана. Накануне, 5 февраля, были произведены задержания некоторых членов правительства республики. По версии следствия, в Дагестане действовала организованная преступная группировка, в которую помимо членов правительства входили сотрудники правоохранительных органов.

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов прокомментировал СМИ, что громкие задержания правящей верхушки региона можно сравнить с заявлениями об обнесении Чечни колючей проволокой. И работа, которую последние годы вели правоохранительные органы Дагестана по очистке от криминала во власти, может оказаться, по мнению Абдулатипова, бесполезной.

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