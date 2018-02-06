Васильев получил карт-бланш – политолог о ситуации в Дагестане

Москва, , 10:06 — REGNUM Ситуация, сложившаяся сегодня в Дагестане, намного сложнее, чем в других регионах РФ, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он 6 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя резкие высказывания бывшего главы этого региона Рамазана Абдулатипова.

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«Васильев пришёл в регион с определенным мандатом, — напомнил эксперт. — Дагестан, как и целый ряд других регионов РФ, находится в сложной инвестиционной ситуации. Плюс ко всему там велика коррупционная составляющая и очень низкая занятость, особенно в молодёжной среде. Это болевые точки Дагестана. Васильев пришёл туда с карт-бланшем на серьёзные изменения».

При этом он уточнил, что, в отличие от других регионов, ситуация в Дагестане намного сложнее и там необходимы жесткие изменения. Простой сменой главы региона этого не добиться.

«Необходимо как можно скорее запускать маховик экономических преобразований, — заявил Абзалов. — Там очень много проблем, например, на каспийском направлении».

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Он подчеркнул, что сначала Васильев попытается запустить процессы силового характера, но потом ему все равно будет необходимо разговаривать с региональной элитой. Кроме того, эксперт не стал называть происходящее сегодня в Дагестане давлением, организованным по национальному признаку.

«Всегда смена власти была связана с серьёзными изменениями, в том числе и с силовыми, — заметил он. — И Абдулатипов в своё время тем же самым путём туда «входил».

Напомним, что бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов охарактеризовал громкие задержания, которые происходят в последнее время в органах власти Дагестана, как кампанейщину, которая может привести не к тем результатам, которые нужны сейчас республике. Вместо борьбы с коррупцией эти мероприятия якобы лишь привлекают внимание к Дагестану с негативной точки зрения и «держат республику в нервно-психологическом напряжении». По мнению Абдулатипова, вся работа, которую последние годы вели правоохранительные органы Дагестана по очистке от криминала во власти, может оказаться бесполезной после таких методов.

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