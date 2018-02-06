События в Дагестане: удар по большой «семье» и опасная игра

Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM События, связанные с задержанием высокопоставленных чиновников в Дагестане, могут быть связаны с попыткой отодвинуть национальную элиту от «кормушки». Такое мнение высказал уральский политолог Алексей Швайгерт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если мне не изменяет память, в Дагестан было направлено 50 миллиардов рублей, которые теперь будут осваивать чиновники. И должно быть понятно, кто и как этим будет заниматься. Приходят большие деньги, и нужны понятные люди», — считает Алексей Швайгерт.

Напомним, что 5 февраля в Дагестане прошли обыски в домах временно исполняющего обязанности премьер-министра Абдусамада Гамидова и двух его заместителей, Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Сами чиновники были доставлены в управление ФСБ по региону, а после самолетом были переправлены в Москву. Вместе с ними был задержан и экс-министр образования Шахабас Шахов. В Следственном комитете РФ сообщили, что все члены правительства задержаны в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Впоследствии временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.

В связи с этими событиями Алексей Швайгерт полагает, что в ближайшее время Дагестан может стать проблемным регионом.

«Больше всего беспокоит, что это происходит за месяц до выборов и может нарушить электоральную управляемость. Для национальных республик это может выглядеть как попытка испортить отношения. Также это приковывает внимание других национальных республик. Потому действовать такими «армейскими» методами крайне опасно в данной ситуации. С точки зрения политических последствий — это опасная игра. Можно нарушить электоральную управляемость», — заявил политолог.

Читайте также: Самолет с задержанными дагестанскими чиновниками вылетел в Москву

Он также прокомментировал заявления бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова, который раскритиковал действия силовиков в Дагестане.

«В этом деле бывших не бывает. После своего ухода Абдулатипов наверняка оставил свой «кадровый ресурс». Это могут быть лично ему обязанные люди или даже родственники. Его беспокойство оправдано — это удар по большой «семье». Таким образом вышибают стул, с которого можно влиять на политическую ситуацию в республике», — считает Алексей Швайгерт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамазан Абдулатипов отметил, что то, что в настоящее время происходит в Дагестане, напоминает кампанейщину и может привести не к тем результатам, которые нужны сейчас республике. Вместо борьбы с коррупцией эти мероприятия лишь привлекают внимание к Дагестану с негативной точки зрения и «держат республику в нервно-психологическом напряжении».

Читайте также: Кампанейщина и колючая проволока: Абдулатипов осудил задержания в Дагестане

Читайте развитие сюжета: Клинцевич: Очень жестко подравняют субъектных «князьков»