Абдулатипов возглавит «сопротивление реформам»?

Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM «Абдулатипов — представитель самого крупного этноса и сам является частью клановой системы. Он защищает эту систему, поскольку вне ее не мыслит ни себя, ни республики», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры периодической печати Уральского федерального университета Валерий Амиров, комментируя негативную реакцию экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова на громкие задержания в республике

«По сути, сейчас решается, удастся ли вырвать Дагестан из коррупционно-клановой системы. И очень печально, что именно Абдулатипов, кажется, возглавит сопротивление реформам», — говорит эксперт.

По его словам, сейчас в республике взрывоопасная ситуация.

«Думаю протесты постараются перевести в массовые, и скоро мы увидим вывод людей на площади. И все будет зависеть о того, насколько не испугается Васильев и насколько будет твёрд в давлении на кланы федеральный центр», — добавил эксперт.

«Если это взорвется, Чечня покажется детским садом. Центр должен проявить решительность и максимальную жесткость», — подчеркнул Валерий Амиров

По его словам, Дагестан — такой же регион, с точки зрения Конституции, но совершенно уникальный, если иметь в виду его национальный состав (более 30 национальностей) и сложившуюся клановую систему, при которых одни министерства контролируются кланами одной народности, а другие — другой. Помноженное на тотальную коррупцию это создает непреодолимый рубеж для любого вменяемого управления.

«Поэтому республика нищая, несмотря на огромные запасы минеральных ресурсов, нефть и курортные условия Каспийского моря. Васильев бросил этой системе вызов», — сказал Валерий Амиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку. А перед этим были задержаны врио главы правительства Абдусамад Гамидов, два его заместителя и некоторые другие чиновники. Им вменяют хищение государственных средств.

При этом экс-руководитель республики, а ныне спецпредставитель президента РФ по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов заявил, что громкие задержания, которые происходят в последнее время в органах власти, напоминают кампанейщину и могут привести не к тем результатам, которые нужны республике. По его мнению, вместо борьбы с коррупцией это только привлекает к Дагестану внимание с негативной точки зрения и «держат республику в нервно-психологическом напряжении».

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