Россия прощает долги и заключает оборонные соглашения: Радио REGNUM

Москва, 6 февраля 2018, 08:00 — REGNUM
- «Великое объединение»: молдавские сёла «объединяются» с Румынией;
- Оборона вместо образования: в Литве Калининград назвали «костью в горле Европы»;
- Забыть долги: Россия «простила» Киргизии долг в размере $240 млн;
- Оборонные соглашения: Путин одобрил интеграцию военных Южной Осетии в ВС РФ;
- Накопить на ипотеку: в Госдуме обозначили условия безотзывных вкладов.
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