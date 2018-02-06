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Россия прощает долги и заключает оборонные соглашения: Радио REGNUM

Политика

Россия списала долг Киргизии и одобрила интеграцию военных Южной Осетии в ВС РФ

Россия прощает долги и заключает оборонные соглашения: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 6 февраля 2018, 08:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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