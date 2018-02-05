Путин одобрил интеграцию военных Южной Осетии в Вооруженные силы России

Москва, , 19:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, ратифицирующий соглашение РФ и Южной Осетии о вхождении подразделений вооруженных сил республики в состав Вооруженных сил России, сообщает 5 февраля официальный портал правовой информации.

В тексте документа указано, что граждане Республики Южная Осетия в добровольном порядке могут проходить службу в составе подразделений четвертой российской военной базы.

Ратифицированное соглашение регулирует вопросы воинского учета граждан Южной Осетии, пожелавших поступить на военную службу в российские вооруженные силы, их медицинского освидетельствования, профессионально-психологического отбора и проверки их соответствия другим требованиям ВС России.

Кроме того, граждане одной из сторон, уже отслужившие в вооруженных силах России или Южной Осетии, освобождаются от призыва на военную службу другой стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Грузия и ЕС осудили заключение Россией оборонных соглашений с Абхазией и Южной Осетией.

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