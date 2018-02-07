В тисках и на игле: не пора ли Европе вспомнить уроки Косово?

Мария Выбойщик, , 20:00 — REGNUM

17 февраля 2018 года исполнится десять лет со дня позорной страницы мировой истории — провозглашения независимости Косово — территории, которую Россия не признает самостоятельной и считает частью Сербии.

Согласно конституции Сербии, Косово является ее частью в составе автономного края Косово и Метохия (КосМет). Фактически же эта территория не контролируется Белградом. Но и само Косово не цельно: север этой территории, в основном населенный сербами, не подчиняется Приштине.

Власти Косово провозгласили свою независимость в 2008 году — через пять лет после расчленения Югославии.

«Спасибо» за потерю территории сербы говорят не только американскому руководству во главе с 42-м президентом США (1993—2001) Биллом Клинтоном и его предшественником (в 1989—1993) Джоржем Бушем-старшим, но итальянскому диктатору Бенито Муссолини, создавшему в свое время коллаборационистскую Великую Албанию, в состав которой было включено и Косово.

Нельзя в этой связи не упомянуть и президента Югославии Иосипа Тито, который поощрял переселение в Косово албанцев и ограничивал возможности для возвращения сербского населения.

После Второй мировой войны Тито рассчитывал укрепить позиции своей страны и присоединить к Югославии соседнюю Албанию. Неразвитая аграрная страна интересовала Тито как территория с нефтью, газом, углем и рудой цветных металлов.

По инициативе Тито на территорию Югославии переехали 400 тысяч беженцев из Албании, при этом из Косова и Метохии в другие регионы Югославии были переселены 200 тысяч сербов. К 1963 году, когда Косово и Метохия стала автономным краем, соотношение албанского и сербского населения достигло 9:1.

Растущая численность албанцев отнюдь не способствовала их ассимиляции. Напротив, среди косовских албанцев усиливалось стремление к ориентации на режим албанского лидера Энвера Ходжи.

При Тито же, в 1974 году, была принята новая конституция Югославии, по которой автономия Косова существенно расширилась. Дальше — больше.

В 1981 году в Косово и Метохии прошли массовые студенческие выступления с требованием предоставить региону статус полноправной республики в рамках Югославии. В результате после жесткого подавления манифестаций на территории региона начались притеснения сербов, радикализировалось албанское национальное движение.

Сербы также не хотели мириться с албанцами. Амбициозная политика Тито в итоге после его смерти привела не только к потере территорий, но и к созданию прецедента вопиющего нарушения международного права — бомбардировкам Пентагоном национального государства.

Отмечу, что сокращение автономии региона произошло после прихода в 1988 году к власти в Югославии президента Слободана Милошевича. Косовские албанцы активно сопротивлялись притеснениям, в результате чего в 1990 году в Косово было введено чрезвычайное положение.

Косовские албанцы попытались провозгласить независимость и даже избрали своего президента Ибрагима Ругову. Независимость Косово сразу же признала Албания. В регионе сформировалась Армия освобождения Косова, нарастала террористическая активность.

24 марта 1999 года НАТО начало бомбить Белград (альянс применял кассетные бомбы). Тогда Россия поддержала Сербию, но поддержка была неоднозначной.

Яркой страницей истории Сербии является ввод в Приштину российского батальона в ночь с 11 на 12 июня 1999 года. Две роты ВДВ из двухсот человек взяли под свой контроль аэропорт «Слатина» (15 км от Приштины). Плацдарм для высадки главных сил был обеспечен, но высадки так и не последовало.

Как рассказывается в документальном фильме российского журналиста-международника Алексея Борзенко «Русские танки в Приштине — агрессия НАТО против Югославии 1999», к тому моменту сербская армия отступила, и город защищали только косовские ополченцы и милиция. На крышах появились албанские снайперы, но они не решались стрелять в сербов открыто.

«Москва попросила съездить в Косово, над которым окончательно сгустились тучи. Да и [на тот момент премьер-министр России] Виктор Черномырдин убедил Милошевича предать Косово», — говорится в фильме.

«Сейчас, через пять лет после тех событий, я считаю, что ввод нашего батальона был хорошо спланированной акцией самих американцев. Во-первых, им не было нужно массовое бегство сербов из Косово: это пахло новой гуманитарной катастрофой, только в обратную сторону. Да и оказывать финансовую помощь сопротивляющимся сербам они не хотели.

Мы ввели батальон, который в военном отношении не значил ровным счетом ничего. Десять минут серьезного боя. Но мы остановили бегство сербов — они поверили нам и остались там. Хотя было бы лучше, если бы они ушли в Сербию».

Оставшиеся в Косово сербы были вырезаны албанцами. Как утверждает автор фильма, в живых осталось 15%.

На следующий день — 12 июня — НАТО ввели в Сербию сухопутные войска, а 20 июня югославские войска оставили Косово и Метохию. На основании резолюции Совета Безопасности ООН № 1244 Косово перешло под управление ООН, начавшей в регионе свою «миротворческую деятельность».

Итак, Югославия как государство перестала существовать в 2003 году, в 2006 году распался оставшийся от Югославии Государственный союз Сербии и Черногории, а в 2008 году Косово провозгласило независимость.

Список признавших независимость Косово не так мал, поэтому стоит перечислить лишь некоторых игроков: США, Великобритания, Франция (первая в ЕС признала Косово), Германия, Италия, Бельгия, Венгрия, Чехия, Хорватия, Черногория, Турция, Саудовская Аравия, Бангладеш, Тайвань, Южная Корея, Прибалтика, Ливия (в 2013 году), Египет (2013 г.).

Характерно, что ряд стран не признал независимость Косово из-за опасности создания сепаратистского прецедента: Молдавия, Китай, Израиль, Ирак, Испания, Аргентина, Боливия, Грузия, Судан, Филиппины, Шри-Ланка. По религиозным причинам Косово не признает Ватикан.

В декабре 2008 года президент (на тот момент) Венесуэлы Уго Чавес заявил:

«Мы против этого. Это — часть давления США. Это действительно опасный прецедент для всего мира. Он может повлечь за собой, я не знаю, сколько войн».

Что касается России, 19 декабря 2017 года по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем российский президент Владимир Путин сказал:

«Что касается Косова, исходим из того, что ситуация там должна быть урегулирована политическим путем на основе диалога сторон в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244».

«Россия заинтересована в стабилизации обстановки в этом регионе, в развитии взаимовыгодных связей со всеми балканскими странами», — сказал Путин.

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Теперь посмотрим, насколько актуальной является «стабилизация обстановки». Проблема Косово, несмотря на «миротворческую деятельность ООН», не потеряла своей остроты. Ведь в центре Европейского союза не просто находится очаг нестабильности, как, например, Каталония в Испании, хотя и это немаловажно, поскольку в Косово всё еще проживают сербы (по соседству с Сербией).

На европейской территории образовался опекаемый Вашингтоном суннитский мусульманский субъект, ориентированных на соседнюю Албанию — беднейшую из европейских стран, член НАТО с выходом к морю. Поэтому называть косовский конструкт независимым государством было бы большим преувеличением.

Албания претендует на членство в ЕС, которое вряд ли ей в ближайшее время предоставят. С самим Косово ситуация еще более острая — признаваемая Бельгией, Германией и рядом стран ЕС территория — бельмо на глазу у стран со зрелым сепаратизмом.

Так, за неделю до принятия Стратегии расширения ЕС на страны Западных Балкан Мадрид отказался принимать концепцию «WB6» (Western Balkans, сокращенное название для шести балканских претендентов на вступление в союз — Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании, Македонии, Сербии и Косово).

Власти Испании считают, что Косово следует сосредоточиться на достижении стандартов, закрепленных в Соглашении о стабилизации и ассоциации, а также на продолжении диалога с Белградом при посредничестве ЕС, «так как невозможно найти решение конфликта путем навязывания односторонних результатов».

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ЕС не случайно не хочет иметь дело не только с Косово, но и с Албанией, прочно связанной с так называемым международным терроризмом и наркомафией. Так называемый «балканский маршрут» наркотрафика из Афганистана и Пакистана, а затем — Турцию проходит через Косово. Затем героин поставляется в ЕС, Великобританию через территории бывшей Югославии или морем — через Италию.

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Наркотрафик контролируется структурами так называемого международного терроризма, с котором Албания прочным образом связана. В свое время глава террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бен Ладен неоднократно приезжал в Тирану на переговоры с властями, в которых также участвовал его «заместитель» (на тот момент), «смотрящий по Боснии» исламистский богослов Айман аз-Завахири.

Более того, по данным экспертов, ссылающихся на источники в ФБР и Моссаде, в Албании существуют тренировочные исламистские лагеря.

Как сообщил ветеран МВД Сербии Марко Ницович в интервью журналу «Международная жизнь», наркотики на Балканах контролируют албанцы.

«Они ведут кадровую политику и определяют иерархию в сербской мафии. Все наркотики из бывших азиатских республики СССР (Таджикистан, Казахстан, Узбекистан) идут через Турцию и Болгарию к нам. Из Сербии дальше на Запад. Албанцы стали сильнее итальянцев, — сказал Ницович. — Я долго работал в Белградской полиции и был начальником отдела по борьбе с наркотиками».

«Естественно, можно предположить, что албанцы сейчас могут купить кого угодно. У них есть албанское, и очень влиятельное, лобби по всему миру. Есть 35 миллионов курдов, которые расселены между Сирией, Ираком и Турцией. Они тоже борются за собственное государство, но никто им в этом на Западе не помогает и не поддерживает. А за 1,5 миллиона албанцев начали бомбить Югославию. Вот что делают деньги от наркотиков, которые контролируют албанцы», — сказал Ницович.

Вот и получается, что Косово — это не просто точка нестабильности как инструмент ослабления ЕС. Это еще и важнейшее звено в контролируемой террористами наркоартерии. И, как было рассмотрено выше, всё это стало возможным «благодаря» миграционной политике существовавшего когда-то федеративного государства, с одной стороны, и политической воле главных игроков НАТО — с другой.

В свете всего вышесказанного удивляет позиция, пожалуй, единственного субъекта, который несет от происходящего исключительно одни убытки — это позиция костяка ЕС (Германия, Франция, Италия, Бельгия). Зачем им признанное Косово, да еще в составе ЕС? Какие блага они получили в результате амбиций Тито, обернувшихся распадом Югославии?

Они получили растущий наркотрафик, терроризм, миграционную катастрофу в ЕС. При этом канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что ЕС в целом и Германия в частности готовы ассимилировать больше мигрантов.

11 августа 2017 года в ходе встречи с Филиппо Гранди, верховным комиссаром ООН по делам беженцев, и Вильямом Свингом, гендиректором Международной организации по миграции, она поддержала идею вдвое увеличить квоту ООН на прием беженцев из Сирии, которых должны принять у себя страны — участницы ЕС — до 40 тысяч человек в год. Германия ежегодно принимает у себя по 1600 человек.

«Это количество, которое Европейский союз с его 500 млн жителей вполне может осилить», — сказала Меркель.

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2016—2017 годы запомнились небывалым количеством громких терактов в крупных европейских городах. И хотя во многих случаях ответственность брала на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не стоит забывать, что такие структуры всегда кто-то организует и окормляет.

Возникает вопрос, что важнее руководству ЕС — выполнять указания «большого заокеанского брата» или сохранить свою целостность, которая под вопросом, не говоря уже о каком-то расширении.

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