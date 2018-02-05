В Литве требуют ликвидировать могилы советских и царских воинов

Вильнюс, , 14:40 — REGNUM Департамент культурного наследия просит Вильнюсское самоуправление убрать два надгробных памятника советским солдатам и солдатам царской России, установленные несколько лет назад на Антакальнисском кладбище. По словам директора департамента Дианы Варнайте, «возникают сомнения относительно правильной идентификации останков».

Захоронения, как и установку памятников, выполнила организация поисковиков «Забытые солдаты», при этом соблюдая все законы Литвы на момент установки памятника. Однако некоторые законы в Литве в последствии изменили, а организацию оштрафовали задним числом уже по новым законам якобы за нарушение.

В одной из могил, как гласит надпись, похоронены четыре неизвестных солдата царской России, погибшие в 1915 году, в другой могиле — шесть солдат советский армии с фамилиями и еще один неизвестный солдат. По словам Варнайте, по данным досудебного расследования, проведенного для установления личностей погибших, одни останки были выкопаны в Тракайском районе, другие — в Швянченском районе.

«В материалах двух досудебных расследований, нигде нет доказательств того, что это останки военных, погибших в Первую и Вторую мировую войну. Есть предпосылки, что так утверждали те, кто выкапывал останки, но ни одна экспертиза не представила окончательного доказательства (…). Мы считаем, что есть достаточное основание для демонтажа тех памятников, потому что фактически это неопознанные останки», — сказала Варнайте новостному агентству BNS.

По словам главы департамента, то, что нет твердых доказательств правильной идентификации останков, якобы признает и возглавляемая Виктором Орловым организации «Забытые солдаты», обжаловавшая штраф в размере 1,4 тыс. евро, назначенный департаментом.

Как сообщил департамент культурного наследия, штраф был назначен за то, что процедуры перезахоронения, а также одно и надгробий с контурами пятиконечной звезды, не были согласованы с министерством иностранных дел и министерством культуры, как того требуют законы, которые были приняты уже после захоронения.

Орлов в свою очередь утверждает, что надгробия были установлены, когда еще не было такого требования, и перезахоронения согласовывались с самоуправлением. Он говорит, что проводившие экспертизу останков судебные медэксперты, оценив останки одежды, подтвердили, что погибшие в 1915 году в Тракайском районе — это солдаты именно этого периода, между тем найденные в Швянченском районе останки были с надгробиями и фамилиями погибших, поэтому сомнения возникают разве что относительно одного лица, чья фамилия не была указана.

В обоих случаях, по его словам, эксгумация проходила в присутствии полиции. Орлов уверяет, что нашел в архиве документы, которые доказывают, что в месте, где были найдены останки советских солдат, в тогдашней деревне Малинова, в июле 1945 года из-за ранений скончались 6 солдат.

«Есть даже фотографии, на которых видно, у какого солдата нет ноги, у кого — протез. Не знаю, как госпожа Варнайте иначе хочет идентифицировать останки — есть экспертизы, найдены артефакты, есть архивные данные. Есть эти три условия, ничего здесь больше не придумаешь», — сказал Орлов.

Он также придерживается позиции, что контуры пятиконечной звезды на надгробном памятнике советским солдатам не является запрещенной в Литве символикой. Представители Вильнюсского самоуправления ранее говорили, что разрешения на захоронение останков были выданы, но сами надгробия со звездами не были согласованы с самоуправлением.