Сирийские курды преследуют христиан

Станислав Стремидловский, , 14:31 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 29 января — 4 февраля 2018 года стали: папа Франциск против ростовщичества; в Китае нет «двух Церквей»; почему Ватикан так заинтересован в Пекине; премьер Венгрии на приеме у архиепископа Вены; Польша, США и Израиль оказались в ловушке безальтернативной политики; российские католики вспомнили жертв Холокоста и другое.

Папа Римский Франциск предлагает бороться с ростовщичеством с помощью «нового экономического гуманизма», передает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик встретился в Ватикане с представителями Итальянского совета по борьбе с ростовщичеством. «Ростовщичество — это тяжкий грех, — подчеркнул Франциск, — оно уничтожает жизнь, растаптывает достоинство людей, становится руслом для коррупции и преградой для общего блага». Отметив, что эта социальная язва до сих пор широко распространена, хотя и подпольно, папа отметил, что ростовщичество подрывает общественно-экономические основы Италии. Никакое государство не может рассчитывать на экономический подъем при таком количестве бедных, семей, обремененных долгами, жертв тяжких преступлений и коррупционеров. За 26 лет своего существования Итальянскому совету по борьбе с ростовщичеством удалось освободить из этих тисков более 25 тысяч семей. Деятельность организации направлена на защиту людей, их домов и малых предприятий. Папа выразил надежду на «новый экономический гуманизм», который положит конец «убийственной экономике», живущей согласно логике отбросов и порождающей глубокое неравновесие. Руководители банковской системы, сказал в заключение понтифик, должны уделять внимание «этике деятельности финансово-кредитных институтов», помня, что «многие банки появились и распространились по всему миру именно для того, чтобы освободить бедных от ростовщичества посредством кредитов без залога и без процентов».

Папа Франциск принял на частной аудиенции представителей Всемирного еврейского конгресса (WJC). Председатель WJC Рональд Лаудер поблагодарил понтифика за усилия на благо мира на Ближнем Востоке, осуждение антисемитизма и укрепление католическо-иудейских отношений. В знак признательности папе Всемирный еврейский конгресс посадит в Израиле 18 оливковых деревьев. В ходе беседы речь в основном шла о необходимости прямых переговоров между израильтянами и палестинцами в контексте мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Франциск говорил о важности диалога между иудеями и мусульманами, целью которого должна стать стабилизация и мир в регионе. Лаудер выразил обеспокоенность нападениями на христиан на Ближнем Востоке и молчанием международного сообщества на этот счет. Он отметил нужду в больших усилиях глав государств в пользу меньшинств, подвергающихся преследованию.

Необходимо «вновь выучить язык сотрудничества и общения» с надеждой, что однажды мы не будем больше говорить о «законных» и «незаконных», «подпольных» и «официальных» епископах в Китае. Об этом заявил государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, комментируя положение Церкви в Китае. Монсеньор подчеркнул, что в диалоге с Пекином Святой престол преследует «духовную цель»: «Церковь не просит ничего, кроме исповедания собственной веры и окончательного закрытия долгого периода противостояний, чтобы открыть пространство для роста доверия и для позитивного вклада католиков во благо всего общества». Это требует «больших и малых жертв», добавил госсекретарь, «всем должно быть ясно, что это не плата за политический обмен… В Китае, быть может, больше, чем в каком бы то ни было другом месте католики сумели сберечь, несмотря на многочисленные трудности и страдания, подлинное сокровище веры, твердо держась уз иерархического общения между епископами и Преемником Петра». Задача Святого престола заключается именно в защите этого общения. «В Китае не существует двух Церквей, но есть две общины верных, призванных совершить постепенный путь примирения и единства», — отметил кардинал Паролин. Для этого нужно найти «реалистичные пастырские решения, которые позволят католикам жить своей верой и продолжать дело евангелизации в специфическом китайском контексте». Святой престол знает о тяжелых страданиях, пережитых китайским народом, о его самоотверженном свидетельстве Евангелия. Выбор епископов в этих условиях является решающим: «Мы не можем забывать, что вопрос свободы Церкви и назначения епископов всегда был значимым вопросом в отношениях между Святым престолом и государствами». Монсеньор подчеркнул, что необходимы «время и терпение», но когда этот вопрос будет решен, остальные трудности не смогут воспрепятствовать китайским католикам жить в единстве между собой и с папой Римским.

Ватикан и Китай готовы подписать соглашение о епископах, сообщает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Издание ссылается на мнение «источника в Ватикане». Соглашение о епископах может быть подписано в течение ближайших нескольких месяцев. Оно позволит Святому престолу высказывать свое мнение при назначении будущих китайских епископов. «Это не очень хорошо, — считает источник, — но мы не знаем, какова будет ситуация через 10 или 20 лет. Может, станет даже хуже. Мы по-прежнему будем как птица в клетке, но клетка будет больше. Нам придется бороться за каждый сантиметр, чтобы увеличить размер клетки». Католики в Китае разделены между «подпольным сообществом», признающим папу Римского, и тех, кто принадлежит к Католической патриотической ассоциации, контролируемой государством, епископы которой назначаются правительством. Источник отверг обвинения бывшего архиепископа Гонконга кардинала Джозефа Дзена в том, что Ватикан готов «продать» китайских католиков, и предположения о расколе между папой Франциском и его сторонниками в Китае. Он также сказал, что понтифик поддержал просьбу, направленную двум «подпольным» епископам, уступить место назначенным правительством прелатам, а пять назначенных Пекином епископов стали признанными в глазах Церкви.

Crux (Денвер, США) пытается объяснить, «почему Ватикан так хочет заключить соглашение с Китаем». Издание перечисляет четыре основных фактора. Во-первых, фактом является то, что в Китае есть католики — где-то от 10 до 15 миллионов человек, хотя точно никто не знает. Хотя они, как правило, не страдают от прямых преследований, они имеют ограничения на религиозную жизнь, являются своего рода «гражданами второго сорта». Ватикан хотел бы сделать всё возможное, чтобы улучшить их положение. Во-вторых, дипломатический и пастырский фактор. Ватикан обладает дипломатическим корпусом, который в понтификат Франциска особенно стремится быть голосом совести на мировой арене по вопросам от иммиграции и изменения климата до ядерного разоружения и опасностей «идеологической колонизации». Китай уже входит в число могущественных держав, и не говорить с ним Ватикан не может. В-третьих, исторический «роман с Китаем», связанный с такими легендарными фигурами, как иезуит Маттео Риччи и святой Франциск Ксаверий. Католическую память терзают воспоминания о ее миссии в XVII — XVIII веках, когда внутреннее соперничество между иезуитами и доминиканцами воспрепятствовало усилиям придать христианским смысл некоторым традиционным китайским религиозным обрядам и имперским практикам, что встало барьером на пути развития Церкви, как «действительно католической и истинно китайской». Это личный момент для папы Франциска, который когда-то мечтал быть миссионером-иезуитом в самом Китае. В-четвертых, Ватикан понимает, что Китай — это богатый потенциал для миссии. Многие эксперты считают Китай последним в мире по-настоящему конкурентоспособным «духовным рынком». Христианство в той или иной форме почти наверняка останется верой большинства в Европе и Северной Америке, индуизм будет большинством в Индии, ислам — большинством на Ближнем Востоке, Африка — разделена между исламом и христианством со значительными ареалами местных культов. В Китае конфуцианство является больше этическим кодексом, чем религией, а семьдесят лет официального атеизма привели к ощутимому духовному голоду. Однако пока католицизм старался поспевать за ростом населения в Китае, протестанты (особенно евангелисты и пятидесятники) продемонстрировали взрывной рост. В 1949 году китайских протестантов насчитывалось не более миллиона, но сейчас — как считается — их уже от 60 до 100 миллионов последователей. Таким образом, Китай идет по пути, который в середине XXI века может сделать его «самой христианской нацией в мире». Ватикан, по-видимому, считает разумным сперва создать стабильную правовую базу, а уже потом поощрять расширение миссионерских усилий.

Глава французской католической организации l'Œuvre d’Orient монсеньор Паскаль Гольниш в интервью La Croix (Париж, Франция) выразил озабоченность положением этнических и религиозных меньшинств в «самопровозглашенной курдской зоне» — анклаве Африн на северо-востоке Сирии, где сейчас Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь». Как отмечает отец Паскаль, «в этой сирийской Месопотамии живут курды, а также арабы (мусульмане-сунниты и христиане) и армяне». Стремление сделать анклав своего рода Курдистаном спровоцировало у некоторых курдов «агрессивное поведение» против христиан. Школы были разграблены, а епископский дворец сирийского католического владыки епархии Эль-Хасаки подвергся нападению вооруженных людей. Вызванный войной в Сирии хаос привел к тому, что сирийские курды создали вдоль турецкой границы между Евфратом и Ираком Демократическую федерацию Северной Сирии, которую они называют Рожавой. Эти земли курдские ополченцы отбили у боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В январе 2014 года у них даже появилась некая «конституция», вдохновленная основоположником Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллой Оджаланом. Однако курды далеки от того, чтобы быть единственными жителями Рожавы, где официальными являются арабский, курдский и сирийский языки. На северо-востоке Сирии, недалеко от турецкой границы, расположена долина Хабур, где до войны было около тридцати христианских деревень. Крупные христианские общины располагались в городах Эль-Хасака и Эль-Камышлы. Там живут ассирийцы из сирийских православных и католических Церквей, которым пришлось бежать сюда из отеческих холмов Тур-Абдина и гор Хаккяри перед угрозой геноцида со стороны турок. Согласно источникам, в долине Хабур курдов насчитывается около 60% от общей численности населения. Другие называют — 30—40%. Отец Паскаль опасается, что некоторые курдские чиновники будут провоцировать отъезд некурдского населения, чтобы усилить этническую однородность региона. Многие беженцы отсюда, мусульмане и христиане, до сих пор скапливаются в Алеппо, не в силах вернуться домой. Как рассказывает один из таких беженцев, «мы не можем туда выехать: наши дома и магазины сейчас в руках курдской партии». Как говорит директор l'Œuvre d’Orient, «на этическом уровне можно понять стремление курдского народа заиметь свое государство», ведь отказ великих держав в начале XX века поддержать создание курдского государства стал «бомбой замедленного действия, которая сегодня взрывается». Однако, предупреждает отец Паскаль, «курды, которые выдвигают свои претензии к Сирии, не должны, в свою очередь, игнорировать христианство. Курдская автономия не должна отрицать этническое и религиозное многообразие, что преобладает в регионе».

Всемирный совет арамейцев протестует против насильственного вовлечения молодых христиан в бои на северо-востоке Сирии, где курды сражаются с турецкой армией, информирует AsiaNews (Рим, Италия). Источники в местной христианской общине на условиях анонимности (потому что боятся за свою жизнь) говорят, что курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) угрожают и запугивают христиан. 19 января были похищены семь молодых христиан: четыре армянина и трое арамейцев. К ним добавились два арамейца, захваченных по пути в Университет Эль-Хасаки. «Местные источники» подозревают, что в окрестностях города Кебек расположен курдский военный учебный центр, куда отправляют молодых христиан, а потом заставляют воевать против турок в Африне. Арамейцы жалуются, что с улиц, школ и магазинов силой забирают даже подростков без военной подготовки.

Примас Австрии кардинал Кристоф Шенборн принял в Вене премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, рассказывает KATHPRESS (Вена, Австрия). По итогам беседы венская архиепископия выпустила заявление, где сказано, что «неофициальная встреча» состоялась по просьбе Орбана. Обсуждалась ситуация в Европе и на Ближнем Востоке. Кардинал Шенборн воспользовался возможностью, чтобы поблагодарить венгерское государство за его поддержку восстановления Ирака и Алеппо (Сирия). Вместе с Орбаном в архиепископский дворец прибыли венгерский кальвинистский пастор и министр людских ресурсов Венгрии Золтан Балог и министр канцелярии премьер-министра Венгрии Янош Лазар.

Польша, США и Израиль оказались в ловушке безальтернативной политики, утверждает Polonia Christiana (Краков, Польша). После скандала из-за поправок к закону об Институте национальной памяти начинает иначе выглядеть недавняя «реконструкция» правительства и замена популярного премьер-министра Беаты Шидло на Матеуша Моравецкого, который находится в тесном контакте с мировыми финансовыми элитами. Этот иррациональный маневр почти совпал с принятием сенатом США «закона 447», который обязывал власти самой большой державы в мире поддержать еврейские претензии к жертвам Холокоста, лишенным наследников, к странам по всему миру. Нет необходимости говорить, что Польша является государством, для которой последствия будут особенно болезненными. «Закон 447» еще не вступил в силу, но государственный департамент США уже в отношении Польши использовал слова, значение которых не может быть однозначно прочитано. Их нельзя недооценивать.

Польский христианско-еврейский совет призывает к сотрудничеству между Польшей и Израилем, пишет Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). В заявлении говорится об «обеспокоенности напряженностью, созданной законопроектом, принятым сеймом Республики Польша 26 января 2018 года, который предусматривает наказание» за приписывание польскому государству или польскому народу ответственности или соучастие в преступлениях, совершенные Третьим рейхом.

В Новосибирске прошел день памяти жертв Холокоста, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). 27 января 1945 году советские войска освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Именно этот день отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. В Новосибирске о погибших в годы войны евреях вспомнили на традиционной церемонии, которая прошла в понедельник 29 января в Большом зале кинотеатра «Победа». От Католической церкви участие в поминальной церемонии принял отец Коррадо Трабукки. Он сказал: «Дорогие братья и сестры! Мир и добро! Я занимаюсь воспитанием детей в Католической школе Новосибирска, которая расположена в Кировском районе. Воспитание детей требует от взрослых прежде всего честности. Когда мы изучаем первые книги Библии — так называемую Тору — я их знакомлю в том числе с заповедью Божией «не убий». И эта заповедь обращена ко всему человечеству. В том числе и к нам — христианам. Ведь в убийстве как шести миллионов евреев, так и десяти миллионов русских, десяти миллионов немцев и многих других народов повинны в том числе и мы — христиане. Так получается, что мы тоже убили наших старших братьев — в этом мы должны быть честными, ведь это мы позабыли про свое христианство. Но в том же Аушвице погибли мои собратья, и среди них — отец Максимилиан Мария Кольбе. Всё это, к сожалению, было… Поэтому я хотел бы подчеркнуть, что через воспитание в наших детях памяти и ответственности мы должны научить их по-другому смотреть, глубоко понимать причины этой трагедии, худшей трагедии в истории человечества. И выбирать новую жизнь. Причем мы не можем об этом только говорить, мы должны делать. Нам нужен прагматизм христианский, религиозный… Но главное, давайте запомним навсегда этот призыв — «Не убивай»!

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.