Простит ли Асад Эрдогана?

Станислав Тарасов, , 13:26 — REGNUM

Лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу выступил с призывом к властям страны «незамедлительно восстановить контакты с правительством Сирии для мира и стабилизации в этой стране, гарантировать территориальную целостность Сирии и прекратить кровопролитие». При этом он заявил, что «место для решения этой проблемы — парламент Турции».

Ранее Кылычдароглу, поддержав проводимую турецкими военными на севере Сирии военную операцию «Оливковая ветвь», заявлял, что Анкара должна официально переквалифицировать ее: вместо «оборонительной» признать «освободительной», отказаться от поддержки Свободной сирийской армии (ССА), стремящейся свергнуть президента Сирии Башара Асада. И сделать это нужно потому, что, по словам Кылычдароглу, «победа турецких военных приписывается ССА». Далее — по предложенной логике — Анкара, придерживаясь принципа сохранения территориальной целостности Сирии, могла бы выйти на диалог с Дамаском. Что касается ответа на вопрос, от кого в таком случае Турция должна «освобождать» Сирию, то он должен звучать однозначно: от оставшихся, но еще сохранивших силу подразделений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На первый взгляд может показаться, что позиция Кылычдароглу в определенной степени созвучна тому, что говорит Вашингтон, призывая Анкару сосредоточиться в Сирии на борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не сирийских курдах, которых американцы поддерживают, но турки воспринимают в качестве главной угрозы. Но это только на первый взгляд. Есть важный нюанс. Временами казалось, что Турция, находясь в альянсе с Москвой и Тегераном (которые поддерживают Дамаск) на сирийском направлении, склоняется к диалогу с последним на основе сохранения Асада — в том или ином варианте — у власти. Во всяком случае, как сообщал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, накануне начала операции «Оливковая ветвь» Анкара послала письменное уведомление Дамаску.

Однако после того, как Вашингтон публично отказался поддерживать администрацию Асада и обозначил намерение заключить такое политическое соглашение, которое предполагало бы уход сирийского президента от власти и вывод иранских отрядов из Сирии. После этого Эрдоган определился. Он отверг возможность диалога в любой форме с Асадом, ссылаясь на то, что «не может воспринимать его в качестве политической фигуры». Итогом стала интригующая формула: Анкара и Вашингтон едины в отношении Асада при сохранении серьезных противоречий по курдам на севере Сирии, которых США считают важными союзниками в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но как после этого Турция планирует оставаться в альянсе с Россией и Ираном? Ведь ее новая позиция выглядит откровенным оппортунизмом.

Обозначенная комбинация представляют собой новое явление на Ближнем Востоке, совершенно отличное от того, что мы раньше знали о различных военно-политических коалициях в этом регионе. Это открывает для Анкары, с одной стороны, новые возможности, с другой, создает серьезные проблемы. Сначала о возможностях. Несмотря на кризис в взаимоотношениях с Вашингтоном, Турция пока еще рассчитывает на выстраивание альянса с ним, полагая, что американцы рано или поздно «сдадут» сирийских курдов. В таком случае Анкара вместе с Вашингтоном получит шанс ослабить влияние России не только в Сирии, но во всём регионе. Не случайно в Турции внимательно следили за работой Конгресса национального диалога Сирии в Сочи и встречей представителей США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии и Иордании с силами сирийской оппозиции в Вене (где рассматривался план по передаче части властных полномочий от Асада в регионы).

Это несколько модернизированный ливийский сценарий, когда на какой-то части территории страны создается параллельное правительство, признаваемое Западом. В таком случае, как пишет Bloomberg, «Сирия становится разделенной на территории, в военном отношении фактически подконтрольные вмешивающимся иностранным державам». США и, возможно, Турция сохраняют свое военное присутствие в Сирии. При этом американцы не скрывают, что сирийский плацдарм им необходимом для атаки на Иран. А Турции, которая сейчас не скупится на критику Вашингтона? Ей что?

Во-первых, она оказывается втянутой в затяжной вооруженный региональный конфликт с перспективой развала альянса с Россией и Ираном. Во-вторых, США одним выстрелом убивают нескольких зайцев, учитывая, на какую позицию они поставили Турцию в сложном сирийском уравнении. В-третьих, это не снимет, а, наоборот, укрепит проект создания курдского государства, что затронет Турцию — частично сразу, позже — в большей степени. Наконец, нельзя исключать и возможности главных внешних игроков договориться и провести размен позиций, как это было в Ираке и в Ливии. Как пишет турецкая газета Hürriyet, «чтобы быть готовыми к тому дню, когда это произойдет, сегодня, делая какие-то шаги, мы должны прислушиваться к благоразумным анализам и конструктивной критике».

На наш взгляд, предложенные Кылычдароглу «тезисы» выглядят благоразумными. Теоретически, как считает Reuters, Анкара могла бы смягчить позицию в отношении Асада и скорректировать свою внешнюю политику. Помимо того, смягчение позиции Турции по поводу сирийского президента может помочь сгладить негласные сложности в диалоге с Россией и Ираном на фоне продолжающейся поддержки американцами сирийских курдов. Перспективный альянс Москва — Дамаск — Анкара — Тегеран изменил бы ход событий в регионе. Как не крути, но Турция с начала в 2011 году «арабской весны» на Ближнем Востоке практически ничего не добилась из того, чего хотела изначально.

Но прислушается ли к этим призывам Эрдоган, который внутри страны пытается использовать константы патриотизма, замешанные на неоосманизме, чтобы удержать власть любой ценой?