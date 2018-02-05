ЭтоВамЗаПацанов: социальные сети вспоминают погибшего пилота СУ-25

Идлиб, Сирия, , 13:37 — REGNUM В социальных сетях запустили кампанию #ЭтоВамЗаПацанов в память погибшего пилота российского штурмовика Су-25, который сбили над сирийской провинцией Идлиб, Романа Филиппова. Именно эту фразу летчик произнес перед тем, как погибнуть.

Вместе со словами поддержки пользователи размещают видеозапись, на которой запечатлен бой между российским летчиком и террористами. В ролике отчетливо слышны слова: «Это вам за пацанов!», после чего раздается взрыв ручной гранаты. В соцсетях считают, что своим поступком Филиппов заслужил звание Героя России.

«Звезда Героя, однозначно», — пишет в Twitter Роман.

Многие пользователи разделяют мнение, что подвиг лётчика навсегда войдет в историю и сравним с тем, о чём пишут книги и снимают фильмы.

«Про подвиг лётчика даже говорить не могу, комок в горле всё сжимается. То, о чём пишут в книгах и снимают в фильмах, произошло на наших глазах и навсегда вошло в историю», — отмечает Сергей П.

Последние слова Романа Филиппова сравнили с известными фразами других российских военнослужащих, которые также погибли в неравной борьбе с вражескими силами. Пользователи вспомнили слова Героя Советского Союза Хусена Андрухаева, который в 1941 году погиб со словами «Русские не сдаются!», когда его окружили немцы.

«Лётчик герой. Русские не сдаются», — пишет про Филиппова пользователь Бэт-Тур.

Вспомнили также Александра Прохоренко и его фразу «Вызываю огонь на себя», когда он оказался в окружении боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2016 году. Пользователи соцсетей также отметили, что фраза «Это вам за пацанов!» должна стать такой же легендарной, как «Работайте, братья», которую произнес полицейский Магомед Нурбагандов перед тем, как его убила преступная банда.

«Считаю, что фраза «Это вам за пацанов!», которую произнес перед смертью пилот Су-25, должна стать такой же, как «Работайте, братья», — пишет пользователь Karabas.

«Он не погиб, а ушел на небо… Работаем, брат!» — прокомментировал Скуратов Г.Л.

Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб террористы подбили штурмовик Су-25, который совершал облет зоны деэслакации. Самолет загорелся в воздухе после попадания ракеты, пилот смог катапультироваться, однако погиб при столкновении с боевиками. Известно, что он до последнего сражался в неравном бою, израсходовав больше половины имевшегося у него боезапаса. Романа Филиппова представили к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно.

Ответственность за атаку на российский самолет взяла на себя группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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