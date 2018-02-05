Мирзиёев: перестройка в Узбекистане

Валерий Алиев, , 11:34 — REGNUM

Конец эпохи Каримова

В конце августа 2016 года власти Узбекистана опубликовали официальное сообщение о том, что президент Узбекистана Ислам Каримов находится на стационарном лечении. В сообщение отмечалось, что полное медицинское обследование и последующее лечение потребуют определенного времени. Именно такая расплывчатая формулировка, которая тем не менее являлась исключительной для такой закрытой страны, как Узбекистан, позволила экспертам фактически со стопроцентной уверенностью заявить, что страна находится на пороге смены политического лидера.

Накануне празднования Дня независимости республики, который отмечается в Узбекистане 1 сентября, республика замерла в ожиданиях и надежде. Время от времени самые разные источники, а также официальные лица заявляли, что Каримов пошел на поправку, а хоким (глава администрации) города Ташкента Рахмонбек Усмонов 31 августа даже сделал официально заявление, согласно которому физическое состояние Каримова улучшилось и «он на короткий промежуток времени поднялся с постели». Чуть позже, всего через несколько дней, после опубликования официального медицинского заключения стало очевидно, что слова хокима не имели ничего общего с действительностью, а состояние Каримова с момента госпитализации вызывало самые печальные прогнозы.

Между тем со стороны властей Узбекистана было отдано распоряжение задерживать граждан, которые распускают слухи о критическом состоянии здоровья президента или его кончине.

Само празднование Дня независимости прошло в стране без обычных концертов и гуляний с участием руководителей страны, а сразу после окончания празднеств, 2 сентября, в Узбекистане было объявлено о кончине Ислама Каримова.

Передача власти

В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, при невозможности исполнения действующим президентом страны своих обязанностей его обязанности и полномочия временно возлагаются на председателя сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) республики, с проведением в течение трех месяцев досрочных выборов президента страны. Таким образом, главой Узбекистана до назначения всенародных выборов узбекского лидера должен был стать руководитель верхней палаты Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев.

Однако 8 сентября 2016 года на совместном заседании обеих палат узбекистанского парламента было принято совместное постановление о временном возложении исполнения обязанностей и полномочий президента на премьер-министра Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Сам глава сената Юлдашев выступил перед коллегами с просьбой не возлагать на него исполнение обязанностей президента Республики Узбекистан, так как он не имеет необходимых навыков работы в качестве руководителя страны и не сможет решать вопросы общественно-политического и социально-экономического развития страны, обеспечения общественной безопасности и правопорядка в создавшихся условиях. В свою очередь, он подчеркнул, что такими навыками в полной мере обладает действующий глава правительства Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

За кандидатуру Шавката Мирзиёева депутаты обеих палат парламента проголосовали единодушно.

Что способствовало избранию Мирзиеёва

На момент кончины Ислама Каримова в республике существовало несколько кандидатур, потенциально рассматривающихся экспертами как возможные преемники Каримова на посту президента.

Среди таких кандидатур фигурировали вышеназванный Шавкат Мирзиёев, его первый заместитель в правительстве Рустам Азимов и, конечно же, глава Службы национальной безопасности Рустам Иноятов.

При этом было известно о многолетних и серьезных разногласиях между Иноятовым и Азимовым.

Многие эксперты после избрания на пост президента Шавката Мирзиёева в один голос утверждали, что этому способствовал глава всесильных узбекских спецслужб Рустам Иноятов. Однако другие лица, имеющие непосредственное отношение к правящим кругам, заявляют, что это не так.

Рустам Иноятов, по их словам, стремился протолкнуть на пост президента Узбекистана именно Нигматиллу Юлдашева, таким образом заполучив «ручного президента». Однако этого ему сделать не дали знаковые фигуры узбекского истеблишмента, среди которых, в частности, называют имя Зелимхона Хайдарова, по сей день являющегося управляющим делами аппарата президента страны, и, что удивительно на первый взгляд, этому способствовал извечный соперник Мирзиёева Рустам Азимов. Говорят, что самое непосредственное влияние на продвижение Мирзиёева оказал российский предприниматель узбекского происхождения Алишер Усманов. Его поддержали другие известные российские предприниматели — Искандер Махмудов и Фаттах Шодиев.

До президента России Владимира Путина была донесена информация, что кандидатура Шавката Мирзиёева будет полностью соответствовать интересам России, а потенциальное согласие Путина в вопросе назначения Мирзиёева на должность исполняющего обязанности президента Узбекистана поставило в этом вопросе окончательную точку.

Выборы президента

На состоявшихся в декабре 2017 года досрочных выборах президента Шавкат Мирзиёев среди других альтернативных кандидатов набрал наибольшее количество голосов избирателей — 88,61%. Всего в выборах на высший пост участвовало четыре претендента.

Голоса за кандидата Мирзиёева, выдвигавшегося от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), по предварительным данным, отдали около 16 миллионов избирателей из почти 18 миллионов граждан (87,73%) принявших участие в голосовании.

ЦИК Узбекистана было подчеркнуто, что выборы прошли в полном соответствии с избирательным законодательством и Конституцией Республики Узбекистан на основе принципов открытости, гласности и справедливости.

Немаловажно подчеркнуть, что в той ситуации каких либо эксцессов, провокаций или нарушений в ходе голосования и в целом во время выборного процесса зафиксировано не было.

Перестройка

Во времена правления Ислама Каримова Узбекистан воспринимался как крайне консервативная страна, максимально закрытая для мирового сообщества. Каримов очень болезненно относился к предложениям по вступлению республики в различные союзы и объединения.

За исключением Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда Каримов привел Узбекистан из чистого прагматизма, а также под влиянием сильного Китая, в остальном республика строила отношения с другими странами исключительно на двусторонней основе.

Особенно Ислам Каримов противился инициативам России. Усилия по вовлечению Узбекистана в ЕАЭС и ОДКБ не имели успеха.

Крайне негативные отношения сложились у Узбекистана с ближайшими соседями. Особенно напряженные отношения существовали в двусторонних отношениях республики с Таджикистаном и Киргизией. Ситуация на узбекско-киргизской и узбекско-таджикской границах характеризовалась постоянно возникающими конфликтами, часто с применением огнестрельного оружия. Узбекистан на постоянной основе устраивал блокаду для проходящих транзитом по территории страны грузов, направляющихся в Таджикистан. Лидеры трех стран регулярно обменивались негативными репликами.

Взяв бразды правления, Шавкат Мирзиёев в первую очередь объявил приоритетом во внешней политике Узбекистана налаживание отношений с ближайшими соседями — Таджикистаном, Туркменией, Киргизией и Казахстаном.

Он также объявил, что в стране будет создана эффективная система реформирования института государственной службы, а на государственную службу будут привлекаться мыслящие по-новому, ответственные, инициативные кадры, преданных своей стране и народу.