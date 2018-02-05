Госдеп США опубликовал отчёт по выполнению договора СНВ-3

Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Внешнеполитическое ведомство США опубликовало перечень мероприятий, проведённых в рамках выполнения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США от 2010 года. Об этом говорится в отчёте на сайте госдепа США.

Данные, приведенные госдепом, гласят, что со времени вступления договора СНВ-3 в силу стороны обменялись более чем 14 600 уведомлениями, связанными с местонахождением, перемещением и ликвидацией стратегических наступательных вооружений, 14 раз обменялись полными данными о системах ядерных вооружений, провели 252 инспекции.

Также сообщается о 14 проведённых демонстрационных выставках новых типов стратегических наступательных вооружений. Отметим, 5 февраля 2018 года — крайний срок, к которому РФ и США обязаны, согласно договору, достигнуть контрольных показателей по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение направлено на сокращение сторонами своих ядерных арсеналов таким образом, чтобы к концу действия договора и после общие количества ядерных боеприпасов не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 ядерных боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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