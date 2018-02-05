Когда в Литве Google обвинят в шпионаже, а всех туристов — посадят?

Олег Михайлов, , 11:38 — REGNUM

Несколько лет назад по городам и деревням Литвы проехала симпатичная малолитражка, обклеенная логотипами всемирно известной поисковой — и не только — системы Google. На крыше машины был оборудован дорогостоящий агрегат с высококачественной камерой, которая фиксировала всё вокруг на 360 градусов. По этому поводу литовские СМИ устроили настоящее «реалити-шоу», описывая буквально каждое движение машинки в каждом городе и посёлке. Разве что цветы на капот жители не бросали, но внимание мирового гиганта, создающего цифровой мир в Литве, стало настоящим праздником для маленькой и уютной прибалтийской страны. Небольшой офис Google в Литве и вовсе назвали «гарантом национальной безопасности».

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С этого времени многое в стране поменялось. Начало февраля 2018 года поставило под вопрос не просто подобную фиксацию округи, но и в принципе безопасность туристов. В первую очередь из России и Белоруссии. В Литве арестованы три «шпиона», которые, по версии следствия, собирали и обобщали информацию из открытых источников, фотографировали или вели видеосъёмку публичных объектов и передавали всё это не то россиянам, не то белорусам (страну-заказчика прокуратура не уточняет).

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Шпионские скандалы, охота на ведьм, поиски пятой колонны, всё это уже давно не новость, а скорее будни Литвы. Всего с 2014 года в Литве, как провозгласила местная правоохрана, были установлены 12 лиц, которые подозреваются в шпионаже. Пять человек уже осуждены и отбывают наказания в местах лишения свободы. Остальных судят. Но, в принципе, цена вопроса — 15 лет за решёткой. Именно таков максимальный срок в Литве за шпионаж. И если в прошлых скандалах — не берёмся судить правомерность действий Литвы, ибо все подробности засекречены — были хотя бы логические обвинения, то сейчас всё изменилось. Если раньше арестовывали и судили по обвинению в якобы попытках вербовки охраны президента, якобы попытках (так это или очередная литовская паранойя, утверждать невозможно) поставить «жучок» в кабинете главы страны и так далее, то сегодня трёх неизвестных граждан Литвы обвиняют в измене родине и будут судить за шпионаж за фотографии не секретных мест и сбор информации из открытых источников. Это не скрывает и сама литовская Генпрокуратура.

Всего проходит два досудебных несвязанных между собой расследования. Первое — в отношении жителей Шяуляй, а значит, речь может идти только о военном аэродроме НАТО в пригороде Зокняй. И одного клайпедчанина. Все трое, судя по оглашённой информации Генпрокуратуры, не пытались выведать каких-то секреты (да и какие можно, если военный аэродром Зокняй построен в советское время, как и Клайпеда с портом отстроена тогда же — кому надо, всё про эти объекты знает).

«В ходе досудебного расследования подозрения предъявлены проживающему в Клайпеде лицу, которое разведывательной службе иностранного государства передавало собираемую им незасекреченную информацию об определенных объектах, за которыми он вел наблюдение, посещая публичные места Клайпедского морского порта и другие места Клайпеды. Директор Второго департамента оперативных служб при министерстве обороны полковник Ремигиюс Балтренас обратил внимание на то, что, несмотря на то, что предоставлялась незасекреченная информация, это не отрицает угрозу шпионской деятельности для безопасности страны», — объявили в Генпрокуратуре.

«По нескольким причинам — во-первых, собиралась общедоступная информация как о военных, так и о стратегических объектах в Литве. Несмотря на то, что кажется, будто это незначительный момент и небольшой элемент во всей деятельности, это делалось по заказу разведывательной службы иностранного государства», — сказал на пресс-конференции по итогам ареста «шпионов» Балтренас.

По словам Балтренаса, литовцы, которые занимались шпионажем, сотрудничали с лицами, «находящимися в их среде, так что они тем самым собирали информацию о людях, которые в будущем также могли бы быть завербованы». Старший прокурор Департамента расследования организованных преступлений и коррупции Мартинас Йовайша сказал, что круг подозреваемых может расшириться. Все лица были задержаны в Литве, они «вели шпионскую деятельность» за финансовое вознаграждение. Но правоохранительные органы не уточнили, были ли это деньги.

Какой посыл этой истории? Так называемая миссия «воздушной полиции НАТО» в Литве меняется регулярно вот уже с 2004 года. Прилетели на военный аэродром американцы для смены французов. Стоишь себе на Шяуляйском бульваре, главной пешеходной улице города, фотографируешь самолётики или видео с телефона снимаешь — получи 15 лет тюрьмы! Или переправляешься на пароме в морской музей на литовской части Куршской косы из Клайпеды, а тут к СПГ-терминалу «Независимость» швартуется танкер с газом. Зрелище? Конечно! Ай-да сфотографирую на фоне стай чаек! И получи 15 лет за решёткой — ты шпион! Или едешь себе по главной трассе страны Клайпеда — Каунас — Вильнюс, а по пути колонна армейской техники. Как-никак батальон быстрого реагирования НАТО в Литве обустроился. Разгрузился в порту, едет под Каунас или под Вильнюс на места постоянной дислокации. И твой видеорегистратор в машине всё заснял. Всё, шпион, тюрьма не иначе! И так со всеми открытыми и публичными объектами, пусть и стратегического значения. Да о том, что они стратегические, ты даже можешь и не знать, особенно, если турист.

А что значит сбор и обобщение с дальнейшей передачей информации из открытых источников? Вот, например, стратегический проект Rail Baltica, который даже литовцам не очень понятен. Вот тут, в открытом доступе, карты литовской части проекта. Указание на них в ИА REGNUM — это шпионаж против Литвы? 15 лет тюрьмы?!

Понятно, что всё это, конечно, абсурдно. У всей этой истории была совсем другая цель. И она, разумеется, для внутреннего литовского пользования. Эту цель обозначил директор Второго департамента оперативных служб при министерстве обороны полковник Ремигиюс Балтренас.

«В отчетах об угрозах, которые мы представляем раз в год, мы предупреждаем всех граждан Литвы, что всегда остается угроза вербовки, особенно во время посещений стран, не входящих в состав НАТО. И граждане Литвы должны быть внимательными и бдительными. Если вы почувствовали, что есть признаки вербовки, разговоры о работе на иностранные государства, нужно немедленно информировать разведывательные службы Литвы. Это помогло бы предотвратить и уменьшить возможные угрозы не только для безопасности Литвы, но и для благополучия самих граждан», — сказал он.

Смысл этой последней акции устрашения в Литве именно в этом. Не ездите в Россию, а если поехали: сами всё снимайте, фиксируйте, записывайте на диктофон, а потом отдайте нам. И, конечно, Google может спать спокойно и дальше фотографировать Литву. Но не туристы из России и Белоруссии, да и сами граждане Литвы, если это стратегические объекты, что обычный гражданин знать не может. А то — тюрьма. 15 лет. И этикетка — шпион!