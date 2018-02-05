Составлен список стран с самой непрозрачной финансовой системой

Лондон, , 09:43 — REGNUM Британская неправительственная исследовательская организация Tax Justice Network опубликовала рейтинг Financial Secrecy Index (FSI), в который входят страны с самой непрозрачной финансовой системой. Список опубликован на сайте FSI.

Так, первую строчку рейтинга заняла Швейцария, второе место — США. Их доля в экспорте офшорных финансовых услуг составляет 4,5 и 22,3% соответственно. При этом у США этот показатель вырос с 2015 года на 14%.

«США по-прежнему остаются непрозрачны, так как отказываются принимать участие в международных инициативах по обмену налоговой информацией, а также сохраняют анонимные юридические лица и трасты», — говорится в комментарии авторов.

Отмечается, что вместо того, чтобы присоединиться к международному стандарту обмена налоговой информацией, США приняли закон о налоговой отчетности американских граждан по зарубежным счетам ForeignAccountTax ComplianceAct (FATCA).

Третье место в рейтинге заняли Каймановы острова, далее идут Гонконг, Сингапур, Люксембург, Германия, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Гернси. Великобритания находится в списке отдельно от зависимых территорий и занимает 23-е место.

Россия расположена на 29-м месте сразу после Китая и перед Турцией. Специалисты поставили РФ наивысшие оценки, в том числе за прозрачность структуры собственности компаний, страновой отчетности и системы идентификации юридических лиц.