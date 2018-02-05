Дочь Саддама Хусейна попала в список самых разыскиваемых преступников Ирака

Багдад, , 09:46 — REGNUM Дочь Саддама Хусейна Рагад попала в список самых разыскиваемых людей Ирака, сообщает 5 февраля Al Arabia.

Подобное решение иракских властей оскорбило дочь бывшего лидера государства. Она намерена подать в суд и оспорить свое внесение в данный список.

Рагад Саддам Хусейн в своем телефонном интервью подчеркнула, что не проживает в настоящее время в Иордании, как о том утверждали СМИ.

Службы безопасности Ирака опубликовали список из 60 человек, которые разыскиваются в качестве боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или партии БААС, которую возглавлял Саддам Хусейн.

Примечательно, что в данный список не попал лидер ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади.

Напомним, Саддам Хусейн занимал должность президента Ирака с 1979 по 2003 год. Был свергнут в результате интервенции США, осуществленной под фиктивным предлогом о наличии в стране оружия массового поражения. Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года.

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