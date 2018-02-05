Чем ответит Москва на «кремлёвский список»?

Москва, , 08:26 — REGNUM Ответ на «кремлёвский список», опубликованный минфином США, со стороны Москвы, может, и последует, но в любом случае во вред себе Россия действовать не будет. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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Как заявил Рябков в интервью «Известиям», «мы относимся к этому списку спокойно. Но надо оценить последствия с точки зрения его применения».

По его словам, политический смысл происходящего может быть только один — «это стремление Вашингтона «нажать» на Россию». Поэтому Москва не гонится в этой ситуации за строгой зеркальностью.

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«Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал», — добавил Рябков.

При этом он напомним, что американцам РФ уже отвечала, причём неоднократно. В частности, речь идёт о расширении «собственных списков, в которые включены наиболее антироссийски настроенные политические, общественные и иные деятели в США».

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«То есть у нас уже был задействован целый ряд средств и способов материальной — не риторической — реакции на такие шаги. И в нашем арсенале подобного рода меры остаются», — добавил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января минфин США обнародовал несекретную часть «кремлёвского доклада», подготовленного в рамках закона о санкциях. В него вошли люди, которые либо близки к российской власти, либо обладают состоянием больше $1 млрд. Всего в списке 114 чиновников и 96 бизнесменов.

При этом глава минфина США отметил, что есть ещё засекреченная часть доклада, в которой сотня страниц. Её ведомство уже готово обсудить с законодателями и с нетерпением ждёт её появления. Процесс будет проходить в ходе закрытых парламентских слушаний.

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