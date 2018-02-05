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В России разочарованы США и хотят реформировать МОК и WADA: Радио REGNUM

Политика

Новая ядерная доктрина США вызвала глубокое разочарование у Москвы, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о реформировании WADA и МОК

В России разочарованы США и хотят реформировать МОК и WADA: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 5 февраля 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Кто оплатит величие США и поплатится за доверие саудитам? Радио REGNUM

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