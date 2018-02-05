Пушков: Все беды Украины — от «немощных рук Киева»

Москва, , 04:38 — REGNUM Во всех происшествиях на Украине виновен не Кремль, а «немощные руки Киева». Об этом написал в своем микроблоге председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, все поджоги, взрывы, покушения на Украине списываются на «кремлевскую руку». Однако источник проблем стоит искать не в Москве, а в самом Киеве.

«Это немощные руки Киева», — написал Пушков в Twitter.

Так сенатор ответил на обвинения вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, усмотревшего заинтересованность Москвы в инциденте в Закарпатье.

Утром 4 февраля неизвестные бросили «коктейль Молотова» в здание Закарпатского союза венгров в Ужгороде. Бутылка с зажигательной смесью не попала внутрь здания, а лишь повредила остекление, передавал телеканал «112 Украина».

Действия нападавших осудил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Атаку на здание союза венгров он назвал в своем микроблоге «позорным путем».

Кириленко заявил, что Кремль напрямую заинтересован в обострении отношений Украины с Польшей и Венгрией. Бутылку с зажигательной смесью в Ужгороде «держала кремлёвская рука», написал он в своем Twitter.

Читайте также: «Кремлевский доклад»: Украина хочет отобрать заводы у российского бизнеса

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков о попытках Киева реформировать СБ ООН: Лоб разобьют