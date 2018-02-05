Происхождение сбившего Су-25 ПЗРК отследят по фрагментам

Москва, , 04:12 — REGNUM В район уничтожения террористов, сбивших из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25, направлен сирийский спецназ. Военным предстоит найти фрагменты ПЗРК, сообщил депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Виктор Водолацкий.

По данным собственных источников депутата, спецназ уже приступил к выполнению задачи в провинции Идлиб — поиску элементов ПЗРК. Если таковые удастся найти, получится установить и происхождение оружия.

Номера на фрагментах ПЗРК позволят в кратчайшие сроки выяснить, откуда комплекс поступил в Сирию, где был произведен и как именно попал в руки боевиков, пояснил Водолацкий в интервью РИА «Новости».

Парламентарий добавил, что операция сирийского спецназа происходит при поддержке российских военных. Самолеты ВКС прикрывают сирийцев с воздуха.

Читайте также: ВКС РФ нанесли авиаудар по позициям боевиков, сбивших российский Су-25

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Минобороны РФ подтвердило гибель штурмовика Су-25 в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Самолет загорелся в воздухе после попадания ракеты, пилот смог катапультироваться, однако погиб после приземления в ходе боя с боевиками.

Ответственность за атаку на Су-25 взяла на себя группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Именно она контролирует район, откуда была запущена ракета.

Позднее российские военные сообщили о ликвидации более 30 боевиков. Удар высокоточным оружием уничтожил объекты террористов в том месте, откуда велся огонь по самолету.

В сети появились снимки документов погибшего пилота и видеозапись последних секунд его жизни. Предположительно, окруженный боевиками летчик взорвал ручную гранату.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это вам за пацанов!»: боевики не смогли взять в плен пилота Су-25

Читайте развитие сюжета: Российские военные ответили ударом за сбитый террористами Су-25