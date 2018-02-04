У Турции новый кризис с США

Ариф Асалыоглу, , 15:45 — REGNUM

Две недели с начала операции в Африне

Как передает телеканал CNN Turk, операция «Оливковая ветвь» длится уже 15 дней. В заявлении, сделанном турецкими вооруженными силами, говорится о том, что было обезврежено 823 террориста, заняты стратегические пункты. Отмечается, что целью операции являются исключительно террористы и их убежища, позиции, оружие, транспорт и оборудование. Принимаются все меры для того, чтобы не нанести вред мирному гражданскому населению и окружающей среде. Во время воздушных операций, проведенных ВВС Турции, было уничтожено шесть целей, которые использовались организациями Рабочей партии Курдистана, Союза общин Курдистана, «Демократического союза», «Отряда народной самообороны» и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве мест для хранения оружия. Самолеты, участвующие в операции, благополучно вернулись на свои базы.

Жесткие заявления Ирана

Как сообщает TR724, главный советник иранского рахбара Али Экбер Велаяти сделал заявление в отношении американского присутствия в Сирии: «Соединенные Штаты либо покинут страну по собственному желанию, либо мы дадим им подзатыльник». Выступая во втором по величине иранском городе Мешхеде во время конференции в поддержку палестинской интифады, Велаяти добавил: «США пытаются разделить Сирию, но им это не удастся. Они не смогут разделить Сирию, как им не удалось разделить Ирак. США, которые расположились на востоке Евфрата, рано или поздно должны выйти отсюда». Говоря о присутствии Саудовской Аравии в Йемене, представитель Ирана добавил: «Если Саудовская Аравия останется в Йемене, он станет для них еще одним Вьетнамом».

Сбербанк продает свою «турецкую дочку»

CNN Türk информируют о том, что, согласно данным источников Вloomberg International, российский Сбербанк намеревается продать Denizbank (свой дочерний банк в Турции). В покупке заинтересовал банк Emirates NBD. Пока Сбербанк, Denizbank и Emirates NBD не давали комментариев по этому вопросу. Один из аналитиков заявил агентству Reuters: «Процесс продажи набирает скорость. Потенциальные покупатели выразили свою заинтересованность в банке». Другой: «Сбербанк хочет выйти из Турции. Нам известно, что среди заинтересованных банков, помимо Emirates NBD, значится один из банков Казахстана».

Самый дорогой бензин в мире — в Турции

По данным газеты Cumhuriyet, цены на топливо в Турции побили все возможные рекорды. В Турции, где зафиксирован самый дорогой в мире бензин и дизельное топливо, литр бензина можно купить за 6,02 лиры (1,58 доллара), а литр дизельного топлива стоит 5,51 лиры (1,45 доллара).

Аресты в Турецкой медицинской ассоциации

Члены Турецкой медицинской ассоциации (ТМА) были взяты под стражу. Полиция провела рейд в домах врачей-членов Центрального совета Турецкой медицинской ассоциации, выступивших против операции в Африне со словами: «Война — это проблема здоровья народа!». Врачи арестованы. Стамбульские депутаты оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) распространили информацию о задержаниях на своих страницах в социальных сетях. Представители ТМА в опубликованном открытом письме заявили, что они «выступают за жизнь и считают своей главной обязанностью вставать на защиту мирного существования».

Русские всё еще в Африне

Корреспондент британского издания The Independent на Ближнем Востоке Роберт Фиск пишет, что российская военная полиция в дневное время патрулирует сирийский Африн. Он привел слова представителя «Отряда народной самообороны»: «Русские посещают нас в течение дня. Информационные агентства и многие люди сообщили нам о том, что русские оставили Африн. Однако они всё еще здесь. По крайней мере, в дневное время… Я видел российский бронетранспортер на границе провинций Алеппо и Африн. На нем было написано по-русски и по-арабски: «Военная полиция». Спереди был еще двуглавый орел». Корреспондент продолжает: «Русские хотят своими глазами наблюдать за тем, как далеко продвинулись турецкие войска на земле (и в воздухе) на оккупированном севере Сирии. Турки выглядят как волк, завернутый в шкуру ягненка. Курдские военные видели только несколько танков к северу от Африна. Боевики Свободной армии Сирии, кажется, не играют большой роли в последних событиях в стране».

«Мы не выйдем из Манбиджа»

Генерал армии США Джозеф Вотел, глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), выступая на канале СNN, заявил, что не рассматривает возможность выхода американских войск из Манбиджа. Он сказал: «Мы не думаем об этом всерьез». В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу неделю назад говорил: «Необходимо разорвать связи между США и террористической организацией. Они должны немедленно выйти из Манбиджа». По словам главы центрального командования США, «мы должны подчеркнуть тот факт, что наши партнеры идут на невероятные жертвы в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тысячи людей из иракской армии и Демократических сил Сирии (DSG) были убиты или ранены, освобождая важные города. Несколько дней назад я был в Эр-Ракке и видел масштабы насилия своими глазами. Большая часть усилий была продемонстрирована нашими партнерами, была пролита их кровь. Все мы, мировое сообщество, должны быть им благодарны». Вотелу задали вопрос о том, будет ли продолжаться сотрудничество США с «Отрядом народной самообороны» в Сирии, несмотря на продолжающуюся в Африне операцию турецких вооруженных сил «Оливковая ветвь». И он ответил: «Да».

Чем страдает Эрдоган?

Согласно CNN Turk, депутат НРП Энгин Алтай заявил представителям прессы перед входом в здание парламента, что страна столкнулась лицом к лицу с пугающими фактами: «С точки зрения нашего национального единства, безопасности и благополучия Турции, риторика и действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана в последние дни являются предвестниками серьезных проблем. Когда началась операция в Африне, мы все говорили о «национальной безопасности», мы говорили о «единстве», мы молились за турецкие вооруженные силы, говорили: «Очистите наши границы от всех видов терроризма». Эрдогану это было неприятно. Эрдоган вышел из себя. Премьер-министр Бинали Йылдырым заявил: «Африн воссоединил власть и оппозицию». Эрдоган напрягся. Мы выступили с искренним предупреждением в отношении Свободной армии Сирии. «Конечно, среди них есть и сирийские патриоты, и туркмены, но есть также и группы, подвластные «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Будьте осторожны, не вступите в новые проблемные области», — сказали мы. Наши слова являлись конструктивным и искренним предупреждением; но всё это заставляет Эрдогана сходить с ума. Почему это его беспокоит? В медицине есть такая болезнь, называется «копролалия». «Копролалия» — это когда человек, сам того не желая, испытывает влечение к нецензурной и оскорбительной брани безо всякого повода. К сожалению, нужно признать: Эрдоган страдает расстройством «копролалия». Я желаю, чтоб Аллах послал ему исцеление. Для безопасности Турции ему необходимо как можно скорее избавиться от этой болезни».

«Турецкий поток» проложен уже наполовину

CNN Turk рассказывает о строительстве газопровода «Турецкий поток», который должен доставлять природный газ из России в Турцию. Процесс прокладки труб под Черным морем завершен уже наполовину. Готовы 530 из 930 километров первой подводной линии. В точке выхода трубопровода на сушу в турецком населенном пункте Кыйыкей начались работы. Ожидается, что природный газ достигнет Турции в 2019 году.

«Охота на ведьм» продолжается

Согласно порталу Shaber3, в рамках «охоты на ведьм», начатой после 15 июля 2016 года, в 43 городах провинции Конья во время операции против членов движения «Хизмет» было вынесено решение о задержании 120 человек. В рамках другого расследования, начатого в Анкаре, вынесено решение об аресте еще 40 человек.

Новый консульский кризис с США

Казалось бы, утихший консульский кризис между Анкарой и Вашингтоном вспыхнул снова. Причиной тому стало расследование в отношении одного из сотрудников американского консульства в Турции. Анкара пообещала оставить в покое работников консульства США. По мнению репортеров sondakika.com, Турция не сдержала свое обещание, которое привело к отмене визовых ограничений. В результате решений Анкары американская администрация объявила о введении визовых санкций против турецких чиновников, которые стали причиной задержаний и арестов сотрудников консульства.

На Турцию сброшено 58 ракет и мин

Согласно Shaber3, с начала операции «Оливковая ветвь» на турецкие провинции Хатай и Килис на границе с Сирией было сброшено 58 ракет и мин. Во время нападений погибло пять граждан Турции и два гражданина Сирии. 73 человека ранены, в том числе дети. 11 зданий и 15 офисов в Хатае пострадали, 20 автомобилей стали непригодными для использования. В Килисе было повреждено пять домов, одна мечеть и шесть транспортных средств.

Заявление Макрона по поводу Африна

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал заявление французской газете Le Figaro. Его цитирует TR724. «Если операция в Африне из борьбы с террористической угрозой на границе превратится в оккупационную операцию, это станет для нас настоящей проблемой», — заявил Макрон, призывая Анкару скооперироваться с союзниками. Ответ на это заявление поступил от Йылдырыма: «Мысли Франции безрассудны, никакой оккупации нет. Весь мир знает, должен знать о том, что Турция не предпринимает никаких действий, руководствуясь логикой оккупанта. Это можно понять, взглянув на операцию «Щит Ефрата».

Население Турции превысило 80 миллионов

Согласно газете Sözcü, население Турции впервые превысило 80 миллионов человек (80 миллионов 810 тысяч 525 человек). Самым густонаселенным городом с населением в 15,29 миллионов стал Стамбул. В Анкаре проживает 5,445 миллионов человек, в Измире — 4,279 миллиона, в Бурсе — 2,939 миллиона, в Анталии — 2,364 миллиона.

Северный Ирак также подвергся обстрелам

Как сообщает газета Cumhuriyet, 29 января турецкие вооруженные силы в ходе воздушных операций на севере Ирака в Асос/Кандиле, Запе, Авашин-Басьяне и Хакурке обезвредили 49 террористов. По заявлению руководства генштаба Турции, были проведены две воздушные атаки.